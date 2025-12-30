Hit Deep Purple w zwiastunie Stranger Things 5. Ian Gillan nie miał o tym pojęcia

Ian Gillan przyznał, że nie miał pojęcia o tym, iż klasyczny utwór Deep Purple został wykorzystany przez twórców serialu Stranger Things.

Wokalista dowiedział się o tym fakcie dopiero w momencie, gdy zapytano go o to w wywiadzie. Piosenka Child In Time pochodząca z albumu In Rock z 1970 roku, pojawiła się w zwiastunie piątego i zarazem finałowego sezonu hitu Netfliksa, który zaprezentowano wcześniej w tym roku.

Wokalista Deep Purple nie wiedział, że Stranger Things wykorzystuje jego utwór

Serial Stranger Things słynie z sięgania po klasykę rocka. W trakcie emisji pojawiły się w nim między innymi utwory Kate Bush czy Metallici, dlatego obecność muzyki Deep Purple nie była dla fanów dużym zaskoczeniem. Inaczej było jednak w przypadku samego Gillana. W rozmowie z magazynem Classic Rock artysta zareagował zaskoczeniem. Gdy zapytano go o wykorzystanie utworu, wokalista kultowego zespołu odpowiedział: