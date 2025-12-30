Zaloguj się lub Zarejestruj

Hit Deep Purple w zwiastunie Stranger Things 5. Ian Gillan nie miał o tym pojęcia

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/30 16:30
0
0

Ian Gillan przyznał, że nie miał pojęcia o tym, iż klasyczny utwór Deep Purple został wykorzystany przez twórców serialu Stranger Things.

Wokalista dowiedział się o tym fakcie dopiero w momencie, gdy zapytano go o to w wywiadzie. Piosenka Child In Time pochodząca z albumu In Rock z 1970 roku, pojawiła się w zwiastunie piątego i zarazem finałowego sezonu hitu Netfliksa, który zaprezentowano wcześniej w tym roku.

Ian Gillan – Deep Purple
Ian Gillan – Deep Purple

Wokalista Deep Purple nie wiedział, że Stranger Things wykorzystuje jego utwór

Serial Stranger Things słynie z sięgania po klasykę rocka. W trakcie emisji pojawiły się w nim między innymi utwory Kate Bush czy Metallici, dlatego obecność muzyki Deep Purple nie była dla fanów dużym zaskoczeniem. Inaczej było jednak w przypadku samego Gillana. W rozmowie z magazynem Classic Rock artysta zareagował zaskoczeniem. Gdy zapytano go o wykorzystanie utworu, wokalista kultowego zespołu odpowiedział:

Nie wiem, o czym mówisz.

Kiedy wyjaśniono mu, że Stranger Things to serial Netfliksa, dodał:

Nie mam Netfliksa. Nie mam telewizora. Więc tak, pod tym względem to dla mnie niespodzianka!

Gillan, który ma obecnie 80 lat i przed sobą osiem miesięcy trasy koncertowej, porównał artystę, którym był kiedyś, z tym, kim jest dziś:

Przez całe życie musisz mierzyć się z jedną rzeczą – każdego dnia jesteś starszy. To powolny proces, ale nieuchronny.

Wspominał, że w młodości teksty skupiały się na szybkich samochodach i rozwiązłym życiu, co było typowe dla rock’n’rolla tamtych lat:

Już w wieku trzydziestu lat zacząłem myśleć: to absurdalne, czuję się z tym nieswojo. Trzeba znaleźć inne tematy, ciekawe, nieoczywiste. Musisz się dostosować, bo inaczej wyglądasz jak głupiec. A piosenkę można napisać o wszystkim, przynajmniej z mojego doświadczenia.

GramTV przedstawia:

Muzyk przyznał również, że starzenie się oraz utrata około 70 procent wzroku sprawiają, iż dalsza aktywność wymaga większego wysiłku:

Tak naprawdę niewiele się zmieniło, poza tym, że nie mogę już skakać o tyczce! Poza tym wszystko dzieje się trochę wolniej. Jeśli masz poczucie humoru, poradzisz sobie z większością rzeczy.

Wsłuchajcie się we wspomniany zwiastun Stranger Things, a usłyszycie utwór Deep Purple – Chlid in Time:

Oryginalny utwór Child in Time:

Jako smaczek dodam, że polski zespół Kruk, znany z inspiracje Deep Purple, swego czasu nagrał własną, delikatną interpretację utworu Child in Time:

Źródło:https://ultimateclassicrock.com/ian-gillan-didnt-know-about-deep-purples-stranger-things-soundtrack-spot/

Tagi:

Muzyka
zwiastun
muzyka
Netflix
retro
Stranger Things
piosenka
wypowiedź
Kruk
prawa autorskie
utwór
Stranger Things 5
muzyka rockowa
zespół rockowy
wokalista
zespół muzyczny
piosenkarz
muzyk
hard rock
Deep Purple
Ian Gillan
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112