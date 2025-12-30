Hit Deep Purple w zwiastunie Stranger Things 5. Ian Gillan nie miał o tym pojęcia

Ian Gillan przyznał, że nie miał pojęcia o tym, iż klasyczny utwór Deep Purple został wykorzystany przez twórców serialu Stranger Things.
Wokalista dowiedział się o tym fakcie dopiero w momencie, gdy zapytano go o to w wywiadzie. Piosenka Child In Time pochodząca z albumu In Rock z 1970 roku, pojawiła się w zwiastunie piątego i zarazem finałowego sezonu hitu Netfliksa, który zaprezentowano wcześniej w tym roku.
Wokalista Deep Purple nie wiedział, że Stranger Things wykorzystuje jego utwór
Serial Stranger Things słynie z sięgania po klasykę rocka. W trakcie emisji pojawiły się w nim między innymi utwory Kate Bush czy Metallici, dlatego obecność muzyki Deep Purple nie była dla fanów dużym zaskoczeniem. Inaczej było jednak w przypadku samego Gillana. W rozmowie z magazynem Classic Rock artysta zareagował zaskoczeniem. Gdy zapytano go o wykorzystanie utworu, wokalista kultowego zespołu odpowiedział:
Nie wiem, o czym mówisz.
Kiedy wyjaśniono mu, że Stranger Things to serial Netfliksa, dodał:
Nie mam Netfliksa. Nie mam telewizora. Więc tak, pod tym względem to dla mnie niespodzianka!
Gillan, który ma obecnie 80 lat i przed sobą osiem miesięcy trasy koncertowej, porównał artystę, którym był kiedyś, z tym, kim jest dziś:
Przez całe życie musisz mierzyć się z jedną rzeczą – każdego dnia jesteś starszy. To powolny proces, ale nieuchronny.
Wspominał, że w młodości teksty skupiały się na szybkich samochodach i rozwiązłym życiu, co było typowe dla rock’n’rolla tamtych lat:
Już w wieku trzydziestu lat zacząłem myśleć: to absurdalne, czuję się z tym nieswojo. Trzeba znaleźć inne tematy, ciekawe, nieoczywiste. Musisz się dostosować, bo inaczej wyglądasz jak głupiec. A piosenkę można napisać o wszystkim, przynajmniej z mojego doświadczenia.
Muzyk przyznał również, że starzenie się oraz utrata około 70 procent wzroku sprawiają, iż dalsza aktywność wymaga większego wysiłku:
Tak naprawdę niewiele się zmieniło, poza tym, że nie mogę już skakać o tyczce! Poza tym wszystko dzieje się trochę wolniej. Jeśli masz poczucie humoru, poradzisz sobie z większością rzeczy.
Wsłuchajcie się we wspomniany zwiastun Stranger Things, a usłyszycie utwór Deep Purple – Chlid in Time:
Oryginalny utwór Child in Time:
Jako smaczek dodam, że polski zespół Kruk, znany z inspiracje Deep Purple, swego czasu nagrał własną, delikatną interpretację utworu Child in Time:
