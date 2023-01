Hyenas – nowy materiał z gry twórców Obcy: Izolacja. Creative Assembly zaprasza na testy

Hyenas to sieciowy FPS nastawiony na grę zespołową. Twórcy z Creative Assembly i ekipa wydawnicza firmy SEGA podzielili się najnowszym materiałem z gry. Wideo przedstawia jedną z map, na której będą się toczyć wirtualne pojedynki.

Hyenas to ciekawa propozycja dla osób lubiących rozgrywkę w trybie multiplayer

Warto wspomnieć, że za pośrednictwem oficjalnej strony gry możecie zgłosić się do nadchodzących testów alfa. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie tutaj. Według podanych informacji testy dla graczy pecetowych wystartują już 20 stycznia.



„Ziemia jest w rozsypce, bogacze skolonizowali Marsa, a reszta ludzi prowadzi nędzne życie na Skazie – olbrzymim slumsie orbitującym w kosmosie. My na Skazie po prostu próbujemy przetrwać – miliarderów z Marsa interesuje tylko ich status. Status gwarantowany jedynie przez zakup – już bez użytecznych – popkulturowych przedmiotów odzyskanych z ruin Ziemi, sprzedawanych na marsjańskich „grabistatkach”, wielkich statkach handlowych” – czytamy w opisie gry na Steam.



Hyenas to wieloosobowy shooter nastawiony na współpracę i umiejętne wykorzystywanie zdolności poszczególnych bohaterów. Dzięki unikatowym talentom postaci będziemy mogli problemu dostosować styl zabawy do własnych preferencji. Niektórzy zajmą się więc eliminowaniem wskazanych celów, inni kradzieżą dóbr, a kolejni będą nieocenionym wsparciem dla swoich towarzyszy.



Na koniec przypomnijmy, że Hyenas ma zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.