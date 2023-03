Hyenas na nowym wideo. Twórcy prezentują jedną z postaci

„Na Ziemi Hero-Ki, dzięki cosplayowi i swojej aktywności charytatywnej, był niejako celebrytą, jednak po ewakuacji na Skazę musiał wykorzystać swoje umiejętności w kierunku bardziej nikczemnych działań. Hero-Ki uzbrojony jest w odpowiednio zmodyfikowaną kamerę, by przechwycić obraz celu i go cosplayować, może wykorzystywać swoje zamiłowanie do przebrań, by unikać zagrożeń i posiłkować się otoczeniem. Tylko najbardziej spostrzegawczy rywale będą w stanie dostrzec wskazówki sugerujące prawdziwą tożsamość Hero-Ki” – czytamy w opisie postaci.