Czy komuś zależy, by Wielki Marty nie wygrał Oscara? Media w USA atakują film

Wraz z wejściem w decydującą fazę sezonu nagród kampania oscarowa wyraźnie się zaognia, a walka o statuetki – podobnie jak w polityce – coraz częściej odsłania swoje mniej eleganckie oblicze. Najnowszym przykładem jest narastające zamieszanie wokół filmu Wielki Marty, jednego z faworytów do Oscarów, który miał zapewnić Timothée Chalametowi zwycięstwo w kategorii najlepszego aktora. Amerykańskie media branżowe zaczęły jednak publikować materiały, które według części insiderów mogą nosić znamiona skoordynowanej próby osłabienia pozycji filmu.

Czy komuś zależy, by Wielki Marty nie wygrał Oscara?

Najpierw na okładce California Post pojawił się tekst odgrzewający dawną narrację o konflikcie i zawodowym rozstaniu braci Josha i Benny’ego Safdie. Artykuł wracał do incydentu z 2017 roku na planie Good Time, sugerując, że Josh Safdie miał wiedzieć o wieku 17-letniej aktorki zaangażowanej w kontrowersyjną sytuację z Buddy’m Duressem, podczas gdy Benny dowiedział się o tym później. Historia została przedstawiona jako kluczowy moment, który miał przesądzić o końcu ich współpracy.