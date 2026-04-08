Humble Choice na kwiecień 2026 z Assassin’s Creed Valhalla. 8 gier za około 56 zł

Mikołaj Berlik
2026/04/08 14:00
Subskrypcja Humble Bundle oferuje w tym miesiącu mocny zestaw gier PC.

Wystartowała nowa odsłona Humble Bundle Choice na kwiecień. W ramach subskrypcji dostępny jest zestaw 8 gier PC, a jego największą atrakcją jest Assassin’s Creed: Valhalla w wersji na Steam.

Humble Choice
Humble Choice kwiecień – zawartość pakietu

Pakiet dostępny jest od 7 kwietnia do 5 maja (do godz. 19:00 czasu polskiego), a jego cena wynosi 12,99 euro, czyli około 56 zł.

W zestawie znalazły się:

  • Assassin’s Creed: Valhalla
  • Daemon X Machina: Titanic Scion
  • The Lord of the Rings: Return to Moria
  • Until Then
  • Planet of Lana
  • Artisan TD
  • The Procession to Calvary
  • Buddy Simulator 1984

Największą uwagę przyciąga Assassin’s Creed: Valhalla, czyli rozbudowana odsłona serii od Ubisoft, tym razem osadzona w realiach wikingów. Warto podkreślić, że wszystkie gry z pakietu dostępne są w wersjach na Steam.

Wciel się w rolę Eivora, potężnego wikinga-najeźdźcy, i poprowadź swój klan. Zaawansowane mechaniki RPG pozwalają ci wpływać na otaczający cię świat. Każdy twój wybór – od sojuszy politycznych i strategii bojowych po dialogi i rozwój wyposażenia – wytycza twoją drogę do chwały!

