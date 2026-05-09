Zaloguj się lub Zarejestruj

Krewni Returnal i Saros w Humble Bundle. 11 pozycji za mniej niż 50 zł

Maciej Petryszyn
2026/05/09 22:00
0
0

Grad pocisków. Kolejne fale kul, ataków i bomb lecące prosto na ciebie. Innymi słowy – istne piekło.

Zainteresowani? Świetnie się składa, bo oto mamy nowy zestaw gier prosto od Humble Bundle.

Humble Bundle
Humble Bundle

Niczym w piekle. Piekle pocisków oczywiście

Nowa propozycja od Humble Bundle to zestaw pod wiele mówiącą nazwą Heavenly Bullets. W ramach tej kolekcji za cenę 10,50 euro, czyli około 44 zł, otrzymamy 10 gier oraz jeden dodatek. Wszystkie te produkcje łączy jedno – są one przedstawicielami podgatunku strzelanek o nazwie bullet hell. To ta sama gałąź, na której dumnie przesiadują Returnal czy też Saros. Założenia zabawy są przy tym proste. Na naszego protagonistę spadają grady pocisków, ułożonych w precyzyjne wzorce. My zaś musimy te wzorce omijać, wykazując się precyzją i refleksem. W przeciwnym wypadku cóż… Pozostaje wczytać save’a.

W oficjalnym opisie paczki wyczytamy:

Emocje nigdy się nie kończą w tym pakiecie gier akcji i survivalu, które wystawią na próbę Twoją odwagę i wyniosą Cię na nowe wyżyny! Masakruj potwory i zamień się w żywy arsenał broni w Greedland! Odpieraj hordy wrogów i wspinaj się na Wieżę Zhor w akcji roguelike God of Weapons! Spełnij swoje marzenia o byciu mistrzem sztuk walki z lat 80., opanowując kombinacje ciosów i zamieniając przedmioty codziennego użytku w śmiercionośną broń w Karate Survivor! Dołącz do walki wręcz i zdobądź ten wysokooktanowy zestaw w wybranej przez siebie cenie, wspierając swoim zakupem fundację World Wildlife Fund!

Paczka Heavenly Bullets od Humble Bundle wygląda tak:

  • AK-xolotl: Together
  • Army of Ruin
  • Entropy Survivors
  • God Of Weapons
  • God of Weapons: Eternal Nightmare
  • Greedland
  • I Am Legion: Stand Survivors
  • Karate Survivor
  • Keeper's Toll
  • Pesticide Not Required
  • Sodaman

GramTV przedstawia:

Wszystkie gry dostępne w postaci kluczy Steam. Paczkę nabyć można do 29 maja 2026, natomiast wszystkie klucze trzeba aktywować do 29 maja 2027 roku, gdyż wtedy wygasną.

Tagi:

Humble Bundle
bundle pack
AK-xolotl: Together
Army of Ruin
Entropy Survivors
God Of Weapons
God of Weapons: Eternal Nightmare
Greedland
I Am Legion: Stand Survivors
Keeper's Toll
Sodaman
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112