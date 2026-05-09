Krewni Returnal i Saros w Humble Bundle. 11 pozycji za mniej niż 50 zł

Zainteresowani? Świetnie się składa, bo oto mamy nowy zestaw gier prosto od Humble Bundle.

Niczym w piekle. Piekle pocisków oczywiście

Nowa propozycja od Humble Bundle to zestaw pod wiele mówiącą nazwą Heavenly Bullets. W ramach tej kolekcji za cenę 10,50 euro, czyli około 44 zł, otrzymamy 10 gier oraz jeden dodatek. Wszystkie te produkcje łączy jedno – są one przedstawicielami podgatunku strzelanek o nazwie bullet hell. To ta sama gałąź, na której dumnie przesiadują Returnal czy też Saros. Założenia zabawy są przy tym proste. Na naszego protagonistę spadają grady pocisków, ułożonych w precyzyjne wzorce. My zaś musimy te wzorce omijać, wykazując się precyzją i refleksem. W przeciwnym wypadku cóż… Pozostaje wczytać save’a.