Housing graczy w World of Warcraft stał się hitem. Jeden z graczy masowo buduje konstrukcje ze Star Wars

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/31 18:00
0
0

Kolejny raz gracze pokazali, że kreatywność nie ma żadnych granic. Housing w World of Warcraft to hit!

Wygląda na to, że system housingowy w World of Warcraft działa dokładnie tak, jak powinien, co najlepiej pokazują przykłady kreatywności samych graczy. Od kilku tygodni, odkąd Blizzard wreszcie wprowadził możliwość budowania własnych domów, media społecznościowe zalewają prezentacje imponujących konstrukcji. Gracze tworzą ogromne systemy jaskiń, pałace i rozbudowane posiadłości na które większości osób zabrakłoby cierpliwości, ale tym razem pewien gracz przebił wszystkich, tworząc gigantyczne konstrukcje z Gwiezdnych Wojen.

World of Wacraft – Housing
World of Wacraft – Housing

Gracz buduje ogromne konstrukcje ze Star Wars w World of Warcraft

Użytkownik Reddita o nicku Top_Syllabub6619 przez pewien czas doskonalił swoje umiejętności, tworząc nieoficjalne statki i motocykle, aby następnie całkowicie oddać się inspiracjom rodem z uniwersum George’a Lucasa. Zaledwie dzień temu zaprezentował nagranie wideo przedstawiające w pełni zbudowaną maszynę kroczącą AT-AT. Konstrukcja jest zaskakująco wierna oryginałowi, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że została stworzona z losowych elementów dostępnych w systemie budowania. Oczywiście maszyna nie może chodzić ani strzelać laserami, ale wygląda niezwykle monumentalnie, a to w zupełności wystarczy. Możecie ją zobaczyć w tym miejscu.

Tego samego dnia gracz pokazał również swoją wersję R2-D2, który pełni funkcję domu. Kultowy droid został zbudowany z zakrzywionych elfickich ścian, ale całość działa dzięki perfekcyjnie dobranej kolorystyce. Niebieskie akcenty na górnej części korpusu oraz złote detale sprawiają, że przy odrobinie wyobraźni konstrukcja naprawdę przypomina oryginał. Do tego doszedł także Sokół Millennium, śmigacz z planety Hoth, a także Podracer Anakina Skywalkera. Wszystkie prace zobaczycie na dole newsa.

GramTV przedstawia:

Jakby tego było mało, dziś Top_Syllabub6619 zaprezentował kolejne dzieło, jakim jest Imperialny Niszczyciel. Podobnie jak wcześniejsze projekty, ten również wygląda niezwykle podobnie. Na jednym ze zrzutów ekranu widać nawet postać gracza ubraną w pełny strój Dartha Vadera, co tylko potwierdza, że autor jest w pełni oddany swojej wizji. Twórca nie pokazał wnętrza statku, więc nie wiadomo, czy faktycznie da się w nim zamieszkać.

Pozostaje mieć nadzieję, że to dopiero początek i że Top_Syllabub6619 stworzy całą kolekcję najbardziej ikonicznych statków i droidów z Gwiezdnych wojen. Na liście marzeń graczy znajduje się między innymi Fondor Haulcraft Luthena Raela. Czekamy!

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/world-of-warcraft/i-can-tell-world-of-warcrafts-player-housing-is-going-well-by-the-amount-of-star-wars-stuff-this-one-player-keeps-building/

Tagi:

News
RPG
World of Warcraft
Star Wars
MMORPG
Gwiezdne wojny
gra sieciowa
Gracz
MMO
gracze
gra wieloosobowa
kreatywność
domy
housing
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

