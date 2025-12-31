Housing graczy w World of Warcraft stał się hitem. Jeden z graczy masowo buduje konstrukcje ze Star Wars

Kolejny raz gracze pokazali, że kreatywność nie ma żadnych granic. Housing w World of Warcraft to hit!

Wygląda na to, że system housingowy w World of Warcraft działa dokładnie tak, jak powinien, co najlepiej pokazują przykłady kreatywności samych graczy. Od kilku tygodni, odkąd Blizzard wreszcie wprowadził możliwość budowania własnych domów, media społecznościowe zalewają prezentacje imponujących konstrukcji. Gracze tworzą ogromne systemy jaskiń, pałace i rozbudowane posiadłości na które większości osób zabrakłoby cierpliwości, ale tym razem pewien gracz przebił wszystkich, tworząc gigantyczne konstrukcje z Gwiezdnych Wojen.

Gracz buduje ogromne konstrukcje ze Star Wars w World of Warcraft

Użytkownik Reddita o nicku Top_Syllabub6619 przez pewien czas doskonalił swoje umiejętności, tworząc nieoficjalne statki i motocykle, aby następnie całkowicie oddać się inspiracjom rodem z uniwersum George’a Lucasa. Zaledwie dzień temu zaprezentował nagranie wideo przedstawiające w pełni zbudowaną maszynę kroczącą AT-AT. Konstrukcja jest zaskakująco wierna oryginałowi, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że została stworzona z losowych elementów dostępnych w systemie budowania. Oczywiście maszyna nie może chodzić ani strzelać laserami, ale wygląda niezwykle monumentalnie, a to w zupełności wystarczy. Możecie ją zobaczyć w tym miejscu.