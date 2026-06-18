Housemarque porównuje swoją drogę do twórców Elden Ring. Saros ma budować nową grupę fanów

W rozmowie z serwisem The Game Business szef Housemarque, Ilari Kuittinen, oraz dyrektor marki Mikael Haveri opowiedzieli o planach związanych z rozwojem studia i przyszłością Saros . Deweloperzy obserwują sukces FromSoftware, które przez wiele lat rozwijało swoje pomysły, zanim osiągnęło globalną popularność dzięki takim tytułom jak Elden Ring.

Kuittinen podkreślił jednak, że Housemarque nie stawia sobie za cel bezpośredniego dorównania japońskiemu studiu. Według niego ważniejsze jest konsekwentne rozwijanie własnej tożsamości. Twórca zaznaczył, że obecnie studio ma na koncie dopiero dwie duże produkcje reprezentujące tę formułę – Returnal oraz Saros – dlatego gracze wciąż uczą się, czego mogą oczekiwać po kolejnych projektach zespołu.

Deweloper uważa, że kluczowe jest pokazanie odbiorcom specyficznych „flow states”, czyli satysfakcji płynącej z dynamicznej i wymagającej rozgrywki. Zdaniem Housemarque właśnie ten element ma wyróżniać jego gry na tle konkurencji.

Mikael Haveri zwrócił uwagę, że premiera Saros nie jest końcem procesu rozwoju gry, lecz początkiem rozmowy ze społecznością. Według niego produkcja posiada wiele systemów i mechanik, które można dalej rozwijać oraz udoskonalać poprzez aktualizacje.

Przedstawiciele studia przypomnieli również, że Returnal zyskało większą popularność dopiero po pewnym czasie od debiutu. Liczą więc, że podobny scenariusz może spotkać również Saros. Housemarque rozwija się także jako organizacja – od około 40–50 pracowników przy Nex Machina do blisko 120 osób obecnie. Według Kuittinena stworzenie większych projektów wymagało nauczenia się nowych metod pracy, ale jednocześnie pozwoliło przyciągnąć specjalistów podzielających wizję studia.