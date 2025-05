House Flipper Remastered Collection zapowiedziane. Nowa wersja polskiego hitu

Zgodnie z przekazanymi informacjami House Flipper Remastered Collection ma zadebiutować na rynku nadchodzącej zimy, ale dokładna data premiery nie została ujawniona. Dowiedzieliśmy się jednak, że odświeżona wersja produkcji Frozen Way i Frozen District zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Na dole wiadomości znajdziecie również zwiastun zapowiadający wspomnianą produkcję.

Wielkimi krokami zbliżają się 7. urodziny pierwszej części House Flipper. Twórcy postanowili natomiast rozpocząć świętowanie nieco wcześniej i – jak się okazuje – przygotowali niespodziankę, która z pewnością ucieszy wszystkich fanów wspomnianej produkcji. Deweloperzy z Frozen Way i Frozen District zapowiedzieli bowiem House Flipper Remastered Collection.

House Flipper Remastered Collection to Twój bilet do satysfakcjonującego świata chaosu remontów. Wciel się w jednoosobową ekipę i przekształcaj zaniedbane nieruchomości w prawdziwe perełki. Teraz z lepszą grafiką, dubbingiem i świeżą zawartością – to nadal House Flipper, tylko jeszcze lepszy – czytamy w opisie gry na Steam.

Warto dodać, że House Flipper Remastered Collection to nie tylko podstawowa wersja gry w odświeżonej odsłonie, ale także wszystkie wydane do niej dodatki. To jednak nie koniec atrakcji. Deweloperzy zadbali bowiem również o nowe postacie i historie, które czekają na fanów House Flippera.