House Flipper 2 - recenzja. Wyremontujemy wasz dom!

Sprawdzamy, czy House Flipper 2 to pełnoprawna kontynuacja, czy gra, która mogłaby ukazać się jako kolejne DLC do pierwszej części.

Nie będę nikogo dłużej trzymał w niepewności - House Flipper 2 jest lepszy od “jedynki” niemal w każdym aspekcie. W zasadzie na każdym kroku widać tu ewolucję pomysłów opracowanych z myślą o pierwszej części. Chwała autorom za to, że nie wywracali formuły rozgrywki do góry nogami, bazując na doskonale znanych rozwiązaniach w mechanice zabawy, które - mimo wszystko - odpowiednio udoskonalili, w efekcie czego wszyscy fani House Flippera w sequelu przepadną na dziesiątki, jeśli nie setki godzin. A oto przecież chodzi, prawda?

House Flipper 2 zawsze zaczyna się w tym samym miejscu - w naszym pokoju, z którego - za pomocą mapki - przenosimy się do kolejnych lokacji. W międzyczasie oczywiście sprawdzamy naszą skrzynkę odbiorczą, bo zlecenia otrzymujemy mailowo. Co ciekawe, w “dwójce” autorzy znacznie większy nacisk położyli na fabułę, więc podczas sprzątania gratów czy malowania ścian może okazać się, że zadzwoni do nas zleceniodawca, dzięki czemu dowiemy się więcej na temat właścicieli czy historii danego miejsca. Z drugiej jednak strony nie zawsze to jest konieczne, bo czasem wchodząc do jakiegoś pomieszczenia sam układ mebli czy też bałagan jest swojego rodzaju opowieścią.

Nie tylko fabuła

Oprócz kariery w House Flipper 2 dostępny jest również tryb sandbox. To nie lada gratka dla wszystkich, którzy zagrywali się lub wciąż grają w cieszące się popularnością Simsy, lecz zajmują się wyłącznie projektowaniem domów. Ten wariant rozgrywki w recenzowanej produkcji umożliwia budowanie, projektowanie, dekorowanie… Opcji jest mnóstwo. Mamy nieskończone fundusze, więc możemy bawić się tyle, ile chcemy bez obaw, że przegramy. Gra nie wskazuje nam żadnego celu, więc odpalamy sobie jakiś podcast w tle, malując ścian, ustawiając meble czy wykonując różnego rodzaju prace ogrodowe.

Jak w to się gra?

Niezależnie od tego, na jaką opcję zabawy się zdecydujemy, w House Flipper 2 będziemy mieli do dyspozycji te same narzędzia, ale oczywiście nie wszystkie będą dostępne od razu czy podczas wykonywania kolejnych zleceń. Niemniej nie obejdzie się bez worka na śmieci, gąbki do ścierania plam, w naszym ekwipunku pojawi się także odkurzacz. Do tego wszystkiego dochodzą “gadżety” remontowe, a więc wałek do malowania, szpachelka do wykańczania powierzchni czy - w razie potrzeby - nawet młotek do burzenia ścian.

House Flipper 2 to gra, w której - jak wspomniałem wcześniej - początkowo wykonujemy naprawdę proste prace. Wszystko po to, aby zarobić nieco pieniędzy i uzbierać na zakup pierwszego domu (w zasadzie to drugiego, bo pierwszy de facto otrzymujemy na starcie, ale wiadomo, o co chodzi), który następnie odnowimy i sprzedamy z zyskiem. Na tym w zasadzie polega esencja rozgrywki, choć - rzecz jasna - całość skonstruowano w taki sposób, aby nie zmuszać nikogo do bycia tytułowym flipperem. Chcemy sprzątać u innych? Proszę bardzo. Albo projektować swoje domy? Nie ma sprawy.