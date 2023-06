Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged zapowiedziane. Zwiastun i data premiery

Na koniec warto dodać, że Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged zmierza na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej na początku wiadomości pierwszej części, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hot Wheels: Unleashed - mały świat wielkich wyścigów.