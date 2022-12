Holstin - psychologiczny survival horror, którego akcja rozgrywa się w Polsce

Holstin to propozycja od rodzimego studia Sonka. Twórcy oficjalnie zapowiedzieli swoją produkcję, oddając w ręce graczy pierwszy trailer. Gra zapowiada się klimatycznie, dlatego zachęcamy do zapoznania się z wideo oraz opisem najważniejszych cech tytułu.

Akcja Holstin rozgrywa się w miasteczku pod Olsztynem

Holstin to psychologiczny survival horror, którego akcja rozgrywa się w latach 90. w odosobnionym polskim miasteczku. Gracz wyruszy śladem swojego zaginionego przyjaciela, który z dziennikarskiego obowiązku chciał zbadać skandal w miejscowej ubojni. Po przesłaniu kilku niepokojących wiadomości kontakt z kolegą się urywa, a my zrobimy wszystko, by wyciągnąć go z tarapatów.



Twórcy nie ukrywają inspiracji takimi tytułami jak Resident Evil i Silent Hill, a narracja celuje w klimat znany z Twin Peaks. Dla Polaków opowieść będzie miała dodatkowe walory, bowiem historia przedstawiona w Holstin czerpie inspiracje z ciemnej strony III Rzeczpospolitej – afer takich jak zaginięcie Jarosława Ziętary lub niesławna sprawa połaniecka.