Kto poprowadzi Oscary w 2027 roku? Akademia najwyraźniej nie chce ryzykować

To było do przewidzenia.

Conan O’Brien po raz trzeci z rzędu poprowadzi galę rozdania Oscarów. Akademia Filmowa oficjalnie potwierdziła, że popularny komik i gospodarz telewizyjny stanie na scenie również podczas ceremonii w 2027 roku. Najwyraźniej organizatorzy są bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy — i trudno się dziwić. Conan O’Brien poprowadzi Oscary. Po raz trzeci W ostatnich latach Oscary regularnie wywoływały kontrowersje, a prowadzący często stawali się bohaterami medialnych burz. O’Brien obrał jednak zupełnie inną drogę. Wielu komentatorów zauważa, że prowadzi galę w sposób bardzo „bezpieczny” — bez przesadnie politycznych żartów, agresywnego humoru czy prób szokowania widzów na siłę. Zamiast tego stawia na lekki dystans, autoironię i spokojną konferansjerkę, która najwyraźniej odpowiada zarówno Akademii, jak i telewizyjnej publiczności.

Ceremonia rozdania Oscarów, już 99., odbędzie się 14 marca 2027 roku w Dolby Theatre w Hollywood. Transmisję ponownie pokażą ABC i Hulu. Razem z O’Brienem wróci również ekipa producencka odpowiedzialna za ostatnie edycje gali. W oficjalnym komunikacie szef Akademii Bill Kramer i prezydentka Lynette Howell Taylor nie kryli zadowolenia: To niezwykły zespół, który przez ostatnie dwa lata przygotował angażujące, zabawne i pełne emocji galę. Sam Conan O’Brien pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy amerykańskiej telewizji. Popularność zdobywał jeszcze jako gospodarz Late Night with Conan O’Brien, później prowadził także The Tonight Show i własny program Conan. Dziś rozwija także podcast.

Warto też zauważyć, że organizatorzy najwyraźniej chcą utrzymać stabilność wokół gali. Zwłaszcza że po 2028 roku ceremonia ma przejść duże zmiany. Wtedy wygasa obecna umowa telewizyjna, a Oscary mają przenieść się na platformę YouTube oraz do nowej lokalizacji w Los Angeles. Na razie jednak Akademia nie zamierza eksperymentować. Conan O’Brien okazał się prowadzącym przewidywalnym, lubianym i przede wszystkim bezproblemowym. A to dla Oscarów może być dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Przypominamy jeden z najbardziej pamiętnych żartów ostatniej gali:

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










