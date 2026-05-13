Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowe science fiction stworzyło żart, który doczekał się własnej produkcji. Mroczna historia o „czerwonych koszulach” już dostępna w całości

Radosław Krajewski
2026/05/13 10:30
0
0

Żart przeniknął do popkultury, a teraz doczekał się własnej adaptacji w komiksowej formie.

Fani uniwersum Star Trek od dekad mogli liczyć na sporo nowych produkcji z serii, ale w ostatnim czasie rozwój marki wyraźnie zwolnił. Nowych zapowiedzi jest mniej, a kolejne projekty często sięgają po dobrze znane motywy. Tym bardziej cieszą produkcje, które próbują spojrzeć na ten świat z zupełnie innej perspektywy. Jedną z nich jest komiks Star Trek: Red Shirts, który właśnie doczekał się pełnego zbiorczego wydania.

Star Trek
Star Trek

Star Trek: Red Shirts – powstał komiks na bazie żartu pochodzącego z serialu

Za publikację odpowiada wydawnictwo IDW Publishing, które w ubiegłym roku rozpoczęło pięciozeszytową serię skupioną na jednym z najbardziej rozpoznawalnych żartów związanych z marką. W świecie Star Trek „czerwone koszule” to członkowie załogi, którzy wyjątkowo często giną podczas misji, podkreślając zagrożenie, z jakim mierzą się główni bohaterowie. Motyw ten stał się na tyle charakterystyczny, że przeniknął do popkultury jako symbol postaci skazanych na szybki koniec.

Komiks Star Trek: Red Shirts bierze ten koncept i rozwija go w znacznie poważniejszym kierunku. Historia opowiada o dziesięciu oficerach Gwiezdnej Floty, którzy zostają wysłani na tajną misję mającą ujawnić szpiega. Od samego początku wiadomo, że nie wszyscy wrócą z tego zadania.

GramTV przedstawia:

Seria przedstawia „czerwone koszule” jako pierwszą linię obrony Gwiezdnej Floty. To funkcjonariusze, którzy regularnie stają naprzeciw największych zagrożeń i znacznie częściej otrzymują rozkaz poświęcenia własnego życia niż ratowania samych siebie. Twórcy stawiają pytania o to, czy nawet najbardziej szlachetna organizacja może usprawiedliwiać tak ogromne straty w imię powodzenia misji.

W przeciwieństwie do klasycznych opowieści ze świata Star Trek, nie jest to historia o bohaterach, którzy dzięki inteligencji i współpracy zawsze znajdują wyjście z sytuacji. Red Shirts prezentuje znacznie bardziej ponurą i cyniczną wizję uniwersum, koncentrując się na zwykłych ludziach, którzy nie są niezniszczalni i często trafiają w sytuacje znacznie przekraczające ich możliwości.

Kompletne wydanie Star Trek: Red Shirts jest już dostępne w sprzedaży w Ameryce. Obecnie nie wiadomo, czy komiks zostanie wydany również w Polsce.

Źródło:https://comicbook.com/comics/news/new-star-trek-release-collects-the-best-trek-series-in-years/

Tagi:

Popkultura
komiks
science fiction
Star Trek
Paramount Pictures
sci-fi
żart
IDW Publishing
Star Trek: Red Shirts
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112