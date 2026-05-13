Kultowe science fiction stworzyło żart, który doczekał się własnej produkcji. Mroczna historia o „czerwonych koszulach” już dostępna w całości

Żart przeniknął do popkultury, a teraz doczekał się własnej adaptacji w komiksowej formie.

Fani uniwersum Star Trek od dekad mogli liczyć na sporo nowych produkcji z serii, ale w ostatnim czasie rozwój marki wyraźnie zwolnił. Nowych zapowiedzi jest mniej, a kolejne projekty często sięgają po dobrze znane motywy. Tym bardziej cieszą produkcje, które próbują spojrzeć na ten świat z zupełnie innej perspektywy. Jedną z nich jest komiks Star Trek: Red Shirts, który właśnie doczekał się pełnego zbiorczego wydania. Star Trek: Red Shirts – powstał komiks na bazie żartu pochodzącego z serialu Za publikację odpowiada wydawnictwo IDW Publishing, które w ubiegłym roku rozpoczęło pięciozeszytową serię skupioną na jednym z najbardziej rozpoznawalnych żartów związanych z marką. W świecie Star Trek „czerwone koszule” to członkowie załogi, którzy wyjątkowo często giną podczas misji, podkreślając zagrożenie, z jakim mierzą się główni bohaterowie. Motyw ten stał się na tyle charakterystyczny, że przeniknął do popkultury jako symbol postaci skazanych na szybki koniec.

Komiks Star Trek: Red Shirts bierze ten koncept i rozwija go w znacznie poważniejszym kierunku. Historia opowiada o dziesięciu oficerach Gwiezdnej Floty, którzy zostają wysłani na tajną misję mającą ujawnić szpiega. Od samego początku wiadomo, że nie wszyscy wrócą z tego zadania.

Seria przedstawia „czerwone koszule” jako pierwszą linię obrony Gwiezdnej Floty. To funkcjonariusze, którzy regularnie stają naprzeciw największych zagrożeń i znacznie częściej otrzymują rozkaz poświęcenia własnego życia niż ratowania samych siebie. Twórcy stawiają pytania o to, czy nawet najbardziej szlachetna organizacja może usprawiedliwiać tak ogromne straty w imię powodzenia misji. W przeciwieństwie do klasycznych opowieści ze świata Star Trek, nie jest to historia o bohaterach, którzy dzięki inteligencji i współpracy zawsze znajdują wyjście z sytuacji. Red Shirts prezentuje znacznie bardziej ponurą i cyniczną wizję uniwersum, koncentrując się na zwykłych ludziach, którzy nie są niezniszczalni i często trafiają w sytuacje znacznie przekraczające ich możliwości. Kompletne wydanie Star Trek: Red Shirts jest już dostępne w sprzedaży w Ameryce. Obecnie nie wiadomo, czy komiks zostanie wydany również w Polsce.

