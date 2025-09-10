Zaloguj się lub Zarejestruj

Hollow Knight: Silksong w mniej niż 2 godziny. Po czterech dniach ustanowiono niezwykły rekord speedrunu

Speedrunerzy już zaczęli zabawę z nową grą Team Cherry.

Hollow Knight: Silksong zadebiutował raptem w ubiegłym tygodniu, a już dowiedzieliśmy się, że ponad 5 milionów osób sprawdziło tę produkcję. Wśród nich nie brakuje speedrunerów, którzy już prześcigają się w jak najszybszym ukończeniu gry. Jeden z doświadczonych graczy zdołał ustanowić niezwykły rekord i ukończyć Silksonga w mniej niż dwie godziny.

Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong – jeden z graczy ukończył grę w mniej niż 2 godziny

Mowa o streamerze znanym jako Onaku, który od początku premiery nieustannie testuje nowe sposoby na przejście gry. Fani podkreślają, że Silksong jest wyraźnie trudniejszy od poprzedniej odsłony, a pierwsze starcia z bossami potrafią zajmować godziny. Dla Onaku nie stanowi to jednak większego wyzwania i w najnowszym podejściu udało mu się ukończyć grę w zaledwie 1 godzinę 46 minut i 47 sekund.

Jeszcze bardziej imponujący jest fakt, że jego poprzedni rekord, wynoszący 2 godziny 16 minut i 40 sekund, padł dzień wcześniej. Widać więc, że od momentu premiery, która miała miejsce 4 września, gracz poświęca każdą wolną chwilę na dopracowywanie swojego wyniku.

Onaku nie kryje ekscytacji związanej z osiągniętym rezultatem. W nagraniu opublikowanym na YouTube stwierdził:

To tylko pierwsza poprawa w serii wielu kolejnych, mam nadzieję.

GramTV przedstawia:

Streamer przyznał także, że sama gra sprawia mu ogromną radość, a poziom satysfakcji z kolejnych podejść jest nie do przecenienia. Na tym jednak nie zamierza poprzestać. Podczas podsumowania swojego biegu podkreślił, że planuje dalsze próby, które mają zejść jeszcze niżej z czasem. Jak przyznał:

Nie mogę się doczekać kolejnych prób.

Czy wkrótce zobaczymy wynik poniżej półtorej godziny, a może nawet złamanie granicy jednej godziny? Trudno to przewidzieć, ale patrząc na dotychczasowe dokonania Onaku, można zakładać, że kolejne rekordy są tylko kwestią czasu. W końcu ma już doświadczenie w biciu rekordów w innych tytułach, jak chociażby w Echoes of Wisdom.

