Hollow Knight doczekał się dubbingu. Fanowski projekt imponuje swoją skalą

Data premiery Hollow Knight: Silksong wciąż pozostaje tajemnicą. W oczekiwaniu na nadchodzącą kontynuację część fanów z pewnością przypomina sobie pierwszą odsłonę, która – jak się okazuje – otrzymała ostatnio niezwykle interesującą modyfikację. Zainteresowani mogą już bowiem pobierać moda zatytułowanego Hallownest Vocalized, który wzbogaca produkcję studia Team Cherry o angielski dubbing.

Hollow Knight został wzbogacony o angielski dubbing dzięki modyfikacji Hallownest Vocalized

Dzięki modyfikacji Hallownest Vocalized wszystkie postacie, bossowie oraz inne posiadające własne kwestie istoty występujące w Hollow Knight otrzymały własny głos. Ponadto autorzy moda postanowili udźwiękowić również blisko 170 opisów w dzienniku oraz ponad 100 opisów przedmiotów.



Prace nad Hallownest Vocalized trwały przynajmniej od 2021 roku, a w projekt zaangażowanych było przeszło 100 osób, które wzięły udział w nagrywaniu poszczególnych linii dialogowych. Na dole wiadomości znajdziecie premierowy zwiastun modyfikacji, dzięki któremu możecie sprawdzić, jak przygotowany przez fanów dubbing prezentuje się w akcji.



Jeśli natomiast chcecie skorzystać z modyfikacji Hallownest Vocalized do gry Hollow Knight, to wystarczy, że udacie się pod ten adres i pobierzecie Scarab Mod Launcher na wybraną platformę. Następnie trzeba jedynie uruchomić program, wyszukać wspomnianego moda i go zainstalować. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie zwiastuna.



Na koniec przypomnijmy, że Hollow Knight dostępny jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia Team Cherry, to zapraszamy Was do lektury: Gdyby Dark Souls było metroidvanią – recenzja gry Hollow Knight.