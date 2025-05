Hogwarts Legacy z porównaniem wersji na Nintendo Switch i Switch 2. Różnice widać od razu

Różnice w oprawie wizualnej pomiędzy wersjami są bez wątpienia zauważalne. Na materiale można dostrzec lepsze oświetlenia czy odbicia, a także większą szczegółowość otoczenia. Omawiany zwiastun Hogwarts Legacy znajduje się na dole wiadomości.

Warto przypomnieć, że już jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Hogwarts Legacy na Nintendo Switch 2 ma między innymi obsługiwać HDR oraz technologię DLSS. Dodatkowo, gdy konsola będzie zadokowana i podłączona do telewizora, gra ma wyświetlać się w rozdzielczości 1440p. W trybie przenośnym będzie celować w 1080p.

„Dziedzictwo Hogwartu” to fabularna gra akcji z otwartym światem osadzona w otoczeniu po raz pierwszy przedstawionym w serii książek o Harrym Potterze. Udaj się w podróż po zarówno znanych, jak i nowych miejscach, by badając je odkrywać fantastyczne zwierzęta, modyfikować wygląd swojego bohatera, warzyć eliksiry, doprowadzać do mistrzostwa rzucanie zaklęć i rozwijać swoje talenty. Zdecyduj jakim czarodziejem lub jaką czarownicą będziesz. – czytamy w opisie gry.