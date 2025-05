Hogwarts Legacy zapowiada się imponująco na Nintendo Switch 2. Gra ma zaoferować „znacząco ulepszoną grafikę”

To jednak nie koniec dobrych wieści dla oprawy wizualnej. Komunikat prasowy (via GamingBolt) wspomina również o szerokim zakresie usprawnień graficznych, które zaimplementowano w tej edycji. Twórcy portu skoncentrowali się na ulepszeniach w systemach oświetlenia i cieniowania, a także innych elementach wizualnych, co w efekcie ma zaowocować „znacząco ulepszoną grafiką” w porównaniu do wersji dostępnej na pierwszym Nintendo Switch. Hogwarts Legacy będzie też obsługiwać na Nintendo Switch 2 HDR oraz technologię DLSS.

Przypomnijmy jeszcze, że Hogwarts Legacy dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Gra zadebiutowała w lutym 2023 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Hogwarts Legacy. Na taką grę od zawsze czekali fani Harry’ego Pottera.