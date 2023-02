Hogwarts Legacy – znamy rozmiar gry na PS5. Wiemy też, kiedy ruszy pre-load

Hogwarts Legacy zbliża się wielkimi krokami. Wczoraj produkcja doczekała się premierowego zwiastuna, ale okazuje się, że to nie koniec wartych uwagi informacji związanych z nową przygodą osadzoną w świecie Harry’ego Pottera. Do sieci trafiły bowiem szczegóły dotyczące rozmiaru gry w wersji na PlayStation 5. Dowiedzieliśmy się też, kiedy posiadacze konsol Sony będą mogli pobrać pliki niezbędne do uruchomienia wspomnianego tytułu.

Nowe informacje o Hogwarts Legacy przygotowują posiadaczy PlayStation 5 na premierę gry

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez profil PlayStation Game Size na portalu społecznościowym Twitter gra Hogwarts Legacy w wersji na konsolę PlayStation 5 będzie wymagać 79.543 GB wolnej przestrzeni. Warto jednak pamiętać, że podana wartość nie uwzględnia premierowej aktualizacji. Day-one patch z pewnością sprawi, że produkcja studia Avalanche Software będzie potrzebowała nieco więcej miejsca na dysku twardym.



Jak wspomnieliśmy wyżej, dowiedzieliśmy się też, kiedy posiadacze PlayStation 5 będą mogli pobrać pliki niezbędne do uruchomienia gry. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez profil PlayStation Game Size pre-load Hogwarts Legacy ruszy już 5 lutego w przypadku Edycji Deluxe. Posiadacze wersji standardowej będą natomiast musieli poczekać do 8 lutego.



Przypomnijmy, że Hogwarts Legacy zadebiutuje na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S już 10 lutego (posiadacze Edycji Deluxe będą mogli rozpocząć zabawę 3 dni wcześniej).. Zgodnie z zapowiedziami przejście gry może zająć nawet 120 godzin, co nie powinno dziwić, ponieważ produkcja ma posiadać przeszło 100 misji pobocznych wpływających na główny wątek fabularny.

