Hogwarts Legacy z anulowanymi zamówieniami przedpremierowymi. Znamy przyczynę

Hogwarts Legacy zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S za nieco ponad miesiąc. Część graczy otrzymała jednak niepokojącą wiadomość. Użytkownicy, którzy zdecydowali się na złożenie zamówienia przedpremierowego na wspomnianą produkcję w wersji Digital Deluxe, otrzymali bowiem informację o anulowaniu pre-ordera. Na szczęście wydawca szybko postanowił wyjaśnić całe zamieszanie.

Część zamówień przedpremierowych Hogwarts Legacy została anulowana przez opóźnienie wersji na PS4 i XONE

Oficjalny profil WB Games Support na portalu społecznościom Twitter poinformował, że anulowanie zamówień przedpremierowych na grę Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition na PlayStation 5 i Xbox Series X/S wynika z opóźnienia premiery wersji na PlayStation 4 i Xbox One. Wydania przeznaczone na konsole ósmej generacji Sony i Microsoftu wchodzą bowiem w skład cyfrowej edycji Deluxe nadchodzącej produkcji osadzonej w uniwersum Harry’ego Pottera.



Wydawca informuje, że gracze powinni otrzymać wiadomość mailową w tej sprawie. Użytkownicy najprawdopodobniej otrzymają po prostu zwrot pieniędzy za anulowane zamówienie. Osoby, które wciąż są zainteresowane Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition, będą musiały natomiast ponownie dokonać zakupu wspomnianej edycji, w której skład nie wchodzą już wersje na PlayStation 4 i Xbox One.



Na koniec przypomnijmy, że Hogwarts Legacy zadebiutuje na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S już 10 lutego (posiadacze edycji Deluxe będą mogli rozpocząć zabawę 3 dni wcześniej). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera gry na PlayStation 4 i Xbox One odbędzie się natomiast 4 kwietnia, a na Nintendo Switch tytuł trafi dopiero 25 lipca. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi pod tym adresem.

