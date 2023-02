Hogwarts Legacy trafiło już w ręce graczy. Fani są ostrzegani przed spoilerami

Na początku przyszłego tygodnia Hogwarts Legacy powinno doczekać się pierwszych recenzji. Tymczasem okazuje się, że wyczekiwane dzieło studia Avalanche Software trafiło już w ręce niektórych graczy. W najbliższych dniach fani Harry’ego Pottera powinni więc zachować szczególną ostrożność, ponieważ w sieci z pewnością zaroi się niebawem od różnego rodzaju informacji i materiałów, które mogę popsuć radość z samodzielnego odkrywania historii.

Uważajcie na spoilery z Hogwarts Legacy. Gra trafiła przedwcześnie w ręce niektórych graczy

O zagrożeniu przed potencjalnymi spoilerami ostrzega profil Hogwarts Legacy World na portalu społecznościowym Twitter. W opublikowanym wpisie poinformowano, że część kopii produkcji Avalanche Software została wysłana do graczy za wcześnie. Na wspomnianym koncie nie doświadczycie jednak żadnych przykrych niespodzianek.



Profil Hogwarts Legacy World postanowił bowiem zadbać o bezpieczeństwo fanów i zdecydował się do momentu premiery gry wyłączyć możliwość komentowania wpisów, by obserwujący nie natrafili przez przypadek na niechciane materiały lub informacje związane z wyczekiwaną produkcją.



Warto mieć jednak na uwadze, że spoilery dotyczące Hogwarts Legacy mogą pojawić się w wielu innych miejscach. Jeśli więc nie chcecie w żaden sposób popsuć sobie zabawy i radości z odkrywania wspomnianej produkcji, to radzimy zachować szczególną ostrożność i przeglądać wiadomości na temat gry wyłącznie w sprawdzonych miejscach, nie zaglądając przy tym w sekcje komentarzy.



Przypomnijmy, że Hogwarts Legacy zadebiutuje na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S już 10 lutego (posiadacze Edycji Deluxe będą mogli rozpocząć zabawę 3 dni wcześniej).. Zgodnie z zapowiedziami przejście gry może zająć nawet 120 godzin, co nie powinno dziwić, ponieważ produkcja ma posiadać przeszło 100 misji pobocznych wpływających na główny wątek fabularny.

