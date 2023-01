Hogwarts Legacy podbija Amazona. Edycje Deluxe na szczycie listy bestsellerów

W zeszłym tygodniu informowaliśmy Was, że Hogwarts Legacy jest najbardziej wyczekiwaną grą przez użytkowników Steama. Jak można się było spodziewać, ogromnym zainteresowaniem cieszą się również pudełkowe wydania gry w wersji na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S, co potwierdza lista bestsellerów na platformie Amazon. Wiele wskazuje na to, że Avalanche Software nie będzie mogło narzekać na premierowe wyniki sprzedaży.

Hogwarts Legacy bezkonkurencyjne na Amazonie

Pudełkowe wydania Hogwarts Legacy są obecnie najchętniej zamawianymi grami wideo na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S w sklepie Amazon. Warto także zwrócić uwagę, że zarówno użytkownicy PlayStation 5, jak i Xbox Series X/S dużo chętniej sięgają po edycję Deluxe, która w obu przypadkach znajduje się na szczycie list bestsellerów.



Dzięki wspomnianemu wydaniu użytkownicy będą mogli bowiem rozpocząć zabawę już 7 lutego, czyli na trzy dni przed oficjalną premierą. Standardowe wersje pudełkowe Hogwarts Legacy również cieszą się jednak sporym zainteresowaniem.



W przypadku tytułów na PlayStation 5 podstawowa wersja produkcji Avalanche Software zajmuje we wspomnianym rankingu ósmą pozycję. Wydanie na konsole Xbox Series X/S plasuje się natomiast na piątym miejscu. Zainteresowanie nową grą osadzoną w uniwersum Harry’ego Pottera jest więc ogromne. Pozostaje mieć nadzieję, że tytuł spełni oczekiwania fanów.



Przypomnijmy, że Hogwarts Legacy zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 10 lutego. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się również z pełnymi wymaganiami sprzętowymi gry w wersji na komputery osobiste.