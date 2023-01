Hogwarts Legacy numerem 1 na Steam

Premiera Hogwarts Legacy tuż za rogiem i wszystko wskazuje na to, że gracze naprawdę nie mogą się jej doczekać. Produkcja autorstwa Avalanche Software zajmuje pierwsze miejsce wśród najbardziej wyczekiwanych premier na Steam.

Premiera Hogwarts Legacy zapowiada się naprawdę syto

Jak donosi Benji-Sales, za sprawą zamówień pre-order Hogwarts Legacy zajmuje 4 pozycję na liście sprzedaży. Jeśli gra okaże się udana, to z pewnością będzie to jedna z największych premier tego roku. Przypomnijmy, że do debiutu ciągle pozostał ponad miesiąc.



Plotki mówią, że równie dobrze radzą sobie konsolowe wersje, a gracze masowo składają zamówienia przedpremierowe niezależnie od platformy. Zainteresowanie tytułem jest naprawdę spore, co z pewnością przełoży się na rewelacyjną sprzedaż. Benji-Sales przewiduje, że już w pierwszym tygodniu Hogwarts Legacy może sprzedać się w nakładzie 5-6 milionów kopii. Dajcie znać, czy szykujecie się do zakupu gry na premierę, czy może jednak wolicie poczekać na recenzje.



Na koniec przypomnijmy, że Hogwarts Legacy zadebiutuje na PC i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S już 10 lutego (posiadacze edycji Deluxe będą mogli rozpocząć zabawę 3 dni wcześniej). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera gry na PlayStation 4 i Xbox One odbędzie się 4 kwietnia, a na Nintendo Switch tytuł trafi dopiero 25 lipca. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi pod tym adresem.

