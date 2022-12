Hogwarts Legacy na klimatycznym materiale. Produkcja oczaruje graczy muzyką?

Kampania marketingowa Hogwarts Legacy różni się nieco od innych produkcji z segmentu AAA. Deweloperzy z Avalanche Software opublikowali już m.in. kilka materiałów ASMR, dzięki którym gracze mieli okazję zrelaksować się przy dźwiękach czarodziejskiego świata. Wczoraj natomiast na oficjalnym kanale gry na YouTube pojawiło się kolejne, dość nietypowe – ale jednocześnie bardzo klimatyczne – wideo promujące nadchodzącą produkcję osadzoną w uniwersum Harry’ego Pottera.

Hogwarts Legacy otrzymało kolejny nietypowy materiał promocyjny

Studio Avalanche Software opublikowało bowiem uwerturę, czyli niecykliczną instrumentalną formę muzyczną, która może stanowić m.in. wstęp do opery czy też dramatów teatralnych. Całość została wykonana przez 54-osobową orkiestrę oraz chór. Sam utwór natomiast stara się przenieść słuchających do magicznego świata Harry’ego Pottera, a w niektórych fragmentach można nawet usłyszeć dźwięki z popularnego motywu przewodniego filmowych przygód młodego czarodzieja.



Materiał zawiera również kilka ujęć prezentujących Hogwarts Legacy. Niestety zabrakło pełnoprawnej rozgrywki. Wspomnianej uwerturze towarzyszą bowiem jedynie fragmenty pozwalające przyjrzeć się kilku miejscom znajdującym się zarówno wewnątrz, jak i w okolicach Hogwartu, które przyjdzie nam odwiedzić w trakcie rozgrywki. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie sami.



Przypomnijmy, że Hogwarts Legacy zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S. Produkcja zadebiutuje na wymienionych platformach 10 lutego 2023 roku. W późniejszym terminie gra ma trafić także na Nintendo Switch. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi pod tym adresem.