Hogwarts Legacy z odprężającym wideo. Jesienny poranek w świecie czarodziejów

Od premiery Hogwarts Legacy dzieli nas jeszcze nieco czasu. Deweloperzy z Avalanche Software nie dają nam jednak w ostatnim czasie zapomnieć o nadchodzącej produkcji rozgrywającej się w uniwersum Harry’ego Pottera. Niedawno mieliśmy bowiem okazję zobaczyć obszerny gameplay, a w tym tygodniu twórcy przedstawili graczom kolejną ważną postać. Wczoraj natomiast studio opublikowało nowy materiał promocyjny, dzięki któremu gracze będą mogli się wyciszyć i zrelaksować.

Twórcy Hogwarts Legacy prezentują kolejny materiał ASMR

Na oficjalnym kanale Hogwarts Legacy na YouTube pojawił się bowiem 20-minutowy materiał stworzony z myślą o fanach ASMR, który pozwala graczom odpocząć przy dźwiękach „spokojnego, jesiennego poranka” w świecie czarodziejów. Wideo zawiera również kilka ujęć prezentujących lokacje znajdujące się w grze. Całość znajdziecie na dole wiadomości.



Deweloperzy z Avalanche Software już w maju opublikowali pierwszy materiał ASMR z Hogwarts Legacy. Wówczas gracze mogli odpocząć przy dźwiękach deszczowej, wiosennej nocy. W sierpniu na oficjalnym kanale produkcji na YouTube pojawił się natomiast odprężające wideo skierowane do wszystkich miłośników gorących, letnich dni.



Przypomnijmy, że Hogwarts Legacy zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S. Produkcja zadebiutuje na wymienionych platformach 10 lutego 2023 roku. W późniejszym terminie gra ma trafić także na Nintendo Switch. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi pod tym adresem.