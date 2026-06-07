Kultowa gra Władca Pierścieni z ery PS2 powróciła w nowej wersji. Gra otrzymała fanowski remaster

Choć od premiery gry Władca Pierścieni: Dwie Wieże minęły już niemal 24 lata, produkcja oparta na filmowej adaptacji Petera Jacksona wciąż cieszy się ogromnym sentymentem wśród graczy. Teraz klasyk z ery PlayStation 2 doczekał się imponującego odświeżenia, które pozwala ponownie odwiedzić Śródziemie w znacznie lepszej oprawie wizualnej.

Władca Pierścieni: Dwie Wieże otrzymało fanowski remaster z teksturami 4K

Oryginalna gra zadebiutowała w 2002 roku jako towarzysząca premierze filmu Władca Pierścieni: Dwie Wieże. Tytuł trafił początkowo na PlayStation 2, a później również na Game Boy Advance, GameCube'a, Xboxa oraz urządzenia mobilne. W przeciwieństwie do wielu innych gier powstających na bazie filmowych licencji, produkcja została bardzo dobrze przyjęta przez graczy i do dziś uchodzi za jedną z najbardziej udanych adaptacji uniwersum stworzonego przez J.R.R. Tolkiena.