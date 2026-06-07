Kultowa gra Władca Pierścieni z ery PS2 powróciła w nowej wersji. Gra otrzymała fanowski remaster

Choć od premiery gry Władca Pierścieni: Dwie Wieże minęły już niemal 24 lata, produkcja oparta na filmowej adaptacji Petera Jacksona wciąż cieszy się ogromnym sentymentem wśród graczy. Teraz klasyk z ery PlayStation 2 doczekał się imponującego odświeżenia, które pozwala ponownie odwiedzić Śródziemie w znacznie lepszej oprawie wizualnej.
Władca Pierścieni: Dwie Wieże otrzymało fanowski remaster z teksturami 4K
Oryginalna gra zadebiutowała w 2002 roku jako towarzysząca premierze filmu Władca Pierścieni: Dwie Wieże. Tytuł trafił początkowo na PlayStation 2, a później również na Game Boy Advance, GameCube'a, Xboxa oraz urządzenia mobilne. W przeciwieństwie do wielu innych gier powstających na bazie filmowych licencji, produkcja została bardzo dobrze przyjęta przez graczy i do dziś uchodzi za jedną z najbardziej udanych adaptacji uniwersum stworzonego przez J.R.R. Tolkiena.
Nowe życie klasykowi nadał twórca związany z kanałem 182ReBits na YouTube. Przygotowany przez niego projekt dostępny jest za pośrednictwem serwisu ModDB i oferuje kompleksowy remaster tekstur w rozdzielczości 4K. Autor udostępnił kilka wersji modyfikacji, w tym wariant natywny oraz lżejszą edycję przeznaczoną dla słabszych konfiguracji sprzętowych. Jedna z wersji została również dostosowana do działania na Steam Decku.
Twórca projektu podkreśla, że nie jest to zwykłe automatyczne podbicie jakości tekstur:
To nie jest leniwe automatyczne skalowanie. Za tym pakietem stoją niezliczone godziny prawdziwej pracy. Od topora Gimliego po Wrota Durina każda tekstura została starannie opracowana tak, aby zachować epicki charakter Śródziemia. Możliwość oglądania Drużyny Pierścienia walczącej w HD była spełnieniem marzeń i bardzo się cieszę, że mogę wreszcie podzielić się tym projektem z innymi.
GramTV przedstawia:
Materiały prezentujące modyfikację pokazują znacząco wyraźniejsze tekstury i odświeżone detale, dzięki którym gra prezentuje się zaskakująco dobrze jak na produkcję pochodzącą z początku XXI wieku.
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