Minęło 7 lat od nagłego zakończenia zapomnianego serialu fantasy. Fani pozostali z frustrującym zwrotem akcji

Widzowie wciąż czekają na palące odpowiedzi dotyczące dalszych losów bohaterów.

Dokładnie 29 maja minęło siedem lat od premiery serialu Na granicy światów, produkcji stacji NBC, która mimo interesującego pomysłu i pozytywnych opinii części widzów zakończyła swój żywot po zaledwie jednym sezonie. Największym problemem okazało się jednak nie samo skasowanie serialu, lecz pozostawienie historii z jednym z najbardziej frustrujących cliffhangerów ostatnich lat. Na granicy światów – siedem lat i wciąż brak odpowiedzi na pozostawienie historii bez odpowiedniego finału Za stworzenie Na granicy światów odpowiadała Moira Kirland, scenarzystka znana między innymi z pracy przy takich produkcjach jak Dark Angel, Castle, Madam Secretary czy nowej wersji Zagubionego w czasie. Serial zadebiutował 29 maja 2019 roku i liczył dziesięć odcinków.

Główną bohaterką była Cassie Bedford, w którą wcieliła się Harriet Dyer. Kobieta pracowała jako barmanka, ale jej życie komplikował niezwykły dar pozwalający widzieć duchy oraz komunikować się z nimi. Dodatkowo doświadczała wizji wydarzeń z przeszłości. Cassie postanowiła wykorzystać swoje zdolności w praktyce i zaczęła pomagać swojemu przybranemu ojcu, detektywowi Tomowi Hackettowi, granemu przez Paula Blackthorne'a, oraz jego partnerowi Damienowi, w którego wcielił się Justin Cornwell. Wspólnie rozwiązywali skomplikowane sprawy kryminalne, choć nie wszyscy byli przekonani, że takie wykorzystywanie nadprzyrodzonych zdolności jest dla Cassie bezpieczne. Na granicy światów wyróżniał się nietypowym połączeniem kryminału i fantasy o nadprzyrodzonym charakterze. Serial nie stawiał na horror, lecz na motyw jasnowidza, który od lat funkcjonuje w literaturze fantasy. Cassie pełniła rolę osoby zdolnej dostrzegać wydarzenia poza granicami czasu i przestrzeni, a jej wizje często były niepełne i tajemnicze. Istotnym elementem fabuły była także tytułowa kraina „In Between”, miejsce, w którym przebywały dusze mające jeszcze niedokończone sprawy przed ostatecznym przejściem do życia pozagrobowego.

Być może właśnie nietypowe połączenie gatunków sprawiło, że produkcja nie zdobyła szerokiej publiczności. Miłośnicy klasycznych seriali policyjnych mogli uznać wątki nadprzyrodzone za zbyt fantastyczne, natomiast fani fantasy mogli oczekiwać bardziej rozbudowanego świata i epickiej opowieści. Dziś jednak, gdy ogromną popularnością cieszą się produkcje łączące różne gatunki, takie jak Arcane czy inne współczesne seriale fantasy, The InBetween mogłoby znaleźć znacznie większe grono odbiorców. Pierwszy sezon domknął główny wątek związany z Edem Rovenem, który początkowo wydawał się duchowym przewodnikiem Cassie. Z czasem bohaterka odkryła jednak, że za życia był on sadystycznym seryjnym mordercą i wykorzystywał świat pomiędzy życiem a śmiercią do realizowania własnych celów za pośrednictwem żyjących ludzi. Ostatecznie Cassie doprowadziła do jego pokonania i zesłania do piekła. Twórcy pozostawili jednak widzów z niepokojącą zapowiedzią kolejnych wydarzeń. W finale Brian, mąż Toma, przygotowywał się do ratującej życie operacji. Podczas jednej z rozmów Cassie dostrzegła w lustrzanym odbiciu Briana mroczną wersję jego samego, przypominającą prawdziwe oblicze Eda Rovena ujawnione wcześniej w serialu. Scena sugerowała, że zdolności bohaterki mogą zacząć wpływać bezpośrednio na jej najbliższe relacje i stać się fundamentem kolejnego sezonu. Do kontynuacji jednak nigdy nie doszło. NBC zakończyło projekt po pierwszej serii, a odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości bohaterów nigdy nie zostały udzielone. Choć szanse na wznowienie serialu wydają się dziś niewielkie, historia pokazuje, że popularność na platformach streamingowych potrafi przywrócić do życia nawet dawno zakończone produkcje. Dlatego część fanów wciąż liczy, że Na granicy światów jeszcze kiedyś otrzyma drugą szansę.

