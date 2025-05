Eternauta - recenzja serialu. S.T.A.L.K.E.R. po argentyńsku, podany na zimno

Netflix prezentuje Eternautę – sześcioodcinkowy, argentyński serial science fiction, skąpany w postapokaliptycznym sosie. Co takiego wyjątkowego skrywa ta produkcja? Czy to tylko kolejna wariacja na temat końca świata, czy może coś znacznie bardziej osobistego?

Komiks powstawał w czasach zimnowojennego niepokoju, co miało ogromny wpływ na jego ton. Inspirowany był dziełami klasyków, takich jak Wojna światów H.G. Wellsa czy 451 stopni Fahrenheita Raya Bradbury’ego. Szczególnego znaczenia nabrał jednak po 1976 roku, gdy w Argentynie władzę przejęła junta wojskowa. Oesterheld – zdeklarowany lewicowiec i intelektualista – otwarcie krytykował reżim. W 1977 roku został porwany przez wojsko – razem z czterema córkami i zięciami. Prawdopodobnie został zamordowany rok później. Do dziś uchodzi za jedną z ofiar tzw. brudnej wojny – okresu masowych represji, zniknięć i zbrodni dokonywanych przez argentyńską dyktaturę.

Oryginalny komiks, prowadzony surową, czarno-białą kreską, był dziełem poważnym, pełnym niedopowiedzeń i dusznej atmosfery. Nie inaczej jest w serialu. Akcja toczy się w Buenos Aires, gdzie dochodzi do blackoutu – prąd i elektronika przestają działać. To nie tylko technologiczny paraliż, ale też symboliczny koniec cywilizacji opartej na kontroli i komunikacji. Nagle wszystko, co znane i oczywiste, przestaje istnieć. Na dodatek z nieba zaczyna padać toksyczny śnieg, który zabija ludzi. Przetrwają tylko ci, którzy zdołają się schronić i odizolować.

Eternauta to produkcja mająca głębokie korzenie (i równie głębokie znaczenie) – oparta na kultowym argentyńskim komiksie science fiction autorstwa Héctora Germána Oesterhelda i Francisco Solano Lópeza, wydanym pierwotnie w latach 50. Dla Argentyńczyków to dzieło kultowe, porównywalne z tym, czym Watchmen są dla Amerykanów. W Polsce dostępne dopiero od 2021 roku. Komiks był nie tylko apokaliptyczną opowieścią – był manifestem egzystencjalnym, alegorią polityczną, dramatem psychologicznym. Teraz jego potencjał odkryto na nowo – reżyser Bruno Stagnaro podjął się trudnego zadania przeniesienia tej wielowarstwowej historii na ekran.

Ta tragiczna historia przenika Eternautę, ale koreluje ze współczesnością, odnosząc się do obecnych lęków. Serial to opowieść o szukaniu ciepła, nadziei i sensu w świecie ogarniętym katastrofą. Co się właściwie stało? To pytanie powraca przez sześć odcinków, tocząc się powolnym, kontemplacyjnym rytmem. Nie spodziewajcie się akcji rodem z Mad Maxa – bliżej tu do atmosfery Stalkera Tarkowskiego (lub tego znanego z gier) lub Mgły Stephena Kinga. W kolejnych odcinkach serial zaskakuje, skręcając w stronę Projekt: Monster, a nawet tematyki i klimatu serialu Dark, gdzie czas i rzeczywistość zdają się falować.

Doceniam starania twórców – serial wygląda świetnie. Zrealizowano go za 15 milionów dolarów, a efekt końcowy często przewyższa produkcje kosztujące tyle samo za jeden odcinek. To casus Godzilli Minus One, która pokazała, że efekty specjalne za rozsądną cenę mogą zawstydzać hollywoodzkie hity. Zdjęcia kręcono od maja do grudnia 2023 roku – w ponad 35 lokalizacjach w Buenos Aires oraz na 25 scenografiach stworzonych dzięki technologii wirtualnej produkcji. Wykorzystano m.in. skanowanie cyfrowe miasta i projekcje w czasie rzeczywistym. Brawo, bo ekranowa iluzja działa wybornie.

Wewnętrzne demony

Choć wizualny rozmach imponuje – scenografia to cichy bohater tej opowieści – Eternauta ma wyraźne problemy narracyjne. Zdarzają się długie przestoje, a napięcie budowane jest powoli – czasem zbyt powoli. Montaż wprowadza dezorientację: niektóre wątki gasną lub rozwiązują się same, bez logicznego wyjaśnienia. Jak choćby toksyczny śnieg, który po prostu… przestaje padać, bez żadnego wyjaśnienia.

Sytuacja z córką głównego bohatera też budzi wątpliwości. Najpierw przez dwa odcinki bohater jej szuka, ryzykując życie – by nagle zobaczyć ją, już bezpieczną, w schronieniu. Nie otrzymujemy żadnego dialogu, który wyjaśniłby tę sytuację. Podobnie z maskami ochronnymi – początkowo rzadkość, nagle mają je wszyscy, a potem – jakby przestały być potrzebne. Wygląda to bardziej na bałagan montażowy niż celowy zabieg narracyjny. Trudno uwierzyć, że nie było więcej materiału do gospodarowania. Wypada liczyć, że narracja się wyprostuje w kolejnym sezonie, który już został zapowiedziany.

Eternauta odnosi się do wydarzeń o szerokiej skali, ale rozgrywa się też blisko głównego bohatera. Walczy on nie tylko z zewnętrznymi smokami, ale też tymi wewnętrznymi. Czasami ucieka w swoje myśli, fantazje, wspomnienia – jakby świat wokół był tylko zasłoną. Pojawia się wrażenie, że co wszystko to już przeżył i wraca w formie déjà vu. To nadaje tej historii wymiar metafizyczny – jakby tragedia była nieunikniona, a bohater był tylko obserwatorem swojego przeznaczenia. Co ciekawe, kluczem przetrwania jest tu nie tyle znajomość technik surwiwalu, co umiejętność bycia… obecnym. W Eternaucie podtekstu nie brakuje.