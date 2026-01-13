Hitowe science fiction od Apple TV powraca. Pierwszy pełny zwiastun oczekiwanego serialu

Apple TV zaprezentowało pierwszy pełny zwiastun drugiego sezonu serialu Monarch: Dziedzictwo potworów. Zapowiedź prezentuje, że nadchodząca odsłona będzie znacznie większa pod względem skali, a stawka wydarzeń wyraźnie wzrośnie. Nowy sezon wystartuje już 27 lutego 2026 roku na platformie Apple TV, a kolejne odcinki będą trafiać do widzów co tydzień aż do 1 maja.

Monarch: Dziedzictwo potworów – pełny zwiastun drugiego sezonu serialu Apple TV

Pierwszy sezon serialu zyskał uznanie, gdyż zamiast widowiskowych starć potworów postawiono nacisk na bardziej osobistą historię kilkorga ludzkich bohaterów. Fabuła skupiała się na losach Cate Randy, która odkrywała sekrety swojego ojca i stopniowo wciągana była w skomplikowaną przeszłość organizacji Monarch. Towarzyszyli jej przyrodni brat Kentaro oraz hakerka May, a jedną z kluczowych postaci był Lee Shaw, grany w różnych liniach czasowych przez Kurta Russella i Wyatta Russella. Drugi sezon ponownie połączy wydarzenia z lat pięćdziesiątych z tymi rozgrywającymi się współcześnie.