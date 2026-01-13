Hitowe science fiction od Apple TV powraca. Pierwszy pełny zwiastun oczekiwanego serialu

W nowych odcinkach na widzów czeka tytaniczna niespodzianka.
Apple TV zaprezentowało pierwszy pełny zwiastun drugiego sezonu serialu Monarch: Dziedzictwo potworów. Zapowiedź prezentuje, że nadchodząca odsłona będzie znacznie większa pod względem skali, a stawka wydarzeń wyraźnie wzrośnie. Nowy sezon wystartuje już 27 lutego 2026 roku na platformie Apple TV, a kolejne odcinki będą trafiać do widzów co tydzień aż do 1 maja.
Monarch: Dziedzictwo potworów – pełny zwiastun drugiego sezonu serialu Apple TV
Pierwszy sezon serialu zyskał uznanie, gdyż zamiast widowiskowych starć potworów postawiono nacisk na bardziej osobistą historię kilkorga ludzkich bohaterów. Fabuła skupiała się na losach Cate Randy, która odkrywała sekrety swojego ojca i stopniowo wciągana była w skomplikowaną przeszłość organizacji Monarch. Towarzyszyli jej przyrodni brat Kentaro oraz hakerka May, a jedną z kluczowych postaci był Lee Shaw, grany w różnych liniach czasowych przez Kurta Russella i Wyatta Russella. Drugi sezon ponownie połączy wydarzenia z lat pięćdziesiątych z tymi rozgrywającymi się współcześnie.
Największą nowością fabularną jest jednak pojawienie się zupełnie nowego Tytana. Twórcy potwierdzili, że obok Konga w serialu zobaczymy także Godzillę, a w centrum historii pojawi się tajemniczy Titan X. To istota, która ma nie tylko rozszerzyć mitologię Monsterverse, ale też zagrozić równowadze znanej z poprzednich produkcji.
Oprócz Konga w drugim sezonie pojawi się Godzilla oraz zupełnie nowy Tytan, enigmatyczny Titan X, który właśnie wymknął się spod kontroli. Titan X nie jest kolejnym potworem, lecz żywym kataklizmem. Gdy jego ogromna, bioluminescencyjna sylwetka wynurza się z oceanu, cały świat zdaje się wstrzymywać oddech. W drugim sezonie Monarch: Dziedzictwo potworów Titan X znajduje się w samym centrum tajemnicy. To pradawna siła wyłaniająca się z głębin, o niejasnym celu i nieporównywalnej mocy, budząca jednocześnie zachwyt i grozę – czytamy w opisie.
Dramatyczna opowieść odsłoni głęboko skrywane sekrety, które ponownie połączą bohaterów i antagonistów na Wyspie Czaszki Konga oraz zaprowadzą ich do nowej, tajemniczej osady, gdzie z morza wyłoni się mityczny Tytan. Echa przeszłych wydarzeń dadzą o sobie znać we współczesności, zacierając granice między rodziną, przyjaciółmi i wrogami, podczas gdy na horyzoncie majaczy groźba kolejnego tytanicznego kataklizmu.
Drugi sezon będzie liczył dziesięć odcinków. W obsadzie, obok powracających aktorów, pojawią się także nowe nazwiska, w tym: Takehiro Hira, Amber Midthunder, Curtiss Cook, Cliff Curtis, Dominique Tipper oraz Camilo Jiménez Varón.
