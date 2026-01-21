Hitowe science fiction od Apple powraca z nowym sezonem. Pierwszy zwiastun zdradza datę premiery

Na debiut nowych odcinków nie będziemy długo czekać.
Apple TV oficjalnie zaprezentowało nowe szczegóły piątego sezonu serialu For All Mankind, publikując pierwszy zwiastun oraz potwierdzając datę premiery. Jedna z najważniejszych produkcji science fiction w katalogu platformy powróci już 27 marca z pierwszym premierowym odcinkiem. Następne będą udostępniane w co tydzień w każdy piątek, aż do finału zaplanowanego na 29 maja. Całość zamknie się w dziesięciu epizodach. Zwiastun zobaczycie poniżej.
For All Mankind – pierwszy zwiastun piątego sezonu i data premiery
Piąty sezon kontynuuje alternatywną wizję historii podboju kosmosu, w której globalny wyścig kosmiczny nigdy się nie zakończył. Akcja rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach związanych z przejęciem asteroidy Goldilocks, które w poprzednich sezonach znacząco zmieniły układ sił w Układzie Słonecznym. Marsjańskie Happy Valley urosło do rangi pełnoprawnej kolonii, tętniącej życiem i zamieszkanej przez tysiące ludzi. Miejsce to przestało być jedynie symbolem technologicznego triumfu, a stało się realnym domem dla nowej społeczności oraz kluczową bazą dla kolejnych ambitnych misji kosmicznych.
Rozwój kolonii pociąga jednak za sobą poważne konsekwencje polityczne i społeczne. Wraz z rosnącą liczbą mieszkańców pojawia się potrzeba jasnych zasad, prawa oraz struktur władzy. Państwa na Ziemi coraz mocniej naciskają na wprowadzenie kontroli i porządku na Czerwonej Planecie, co prowadzi do eskalacji napięć między marsjańskimi osadnikami a ich dawną ojczyzną. Serial ponownie skupia się więc nie tylko na spektakularnej stronie eksploracji kosmosu, lecz także na ludzkich konfliktach, ambicjach i kosztach cywilizacyjnego postępu.
GramTV przedstawia:
W nowych odcinkach zobaczymy dobrze znanych bohaterów. Do obsady wracają Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña oraz Wrenn Schmidt. Stałymi członkami obsady zostali Mireille Enos, Costa Ronin, Sean Kaufman, Ruby Cruz oraz Ines Asserson, którzy odegrają istotne role w dalszym rozwoju marsjańskiej społeczności i konfliktów wokół niej.
Za serial odpowiadają Ronald D. Moore, Matt Wolpert i Ben Nedivi. Wolpert oraz Nedivi pełnią funkcje showrunnerów i producentów wykonawczych, pracując wspólnie z Moore’em oraz zespołem producentów związanych z Tall Ship Productions. Produkcja realizowana jest dla Apple TV we współpracy z Sony Pictures Television.
