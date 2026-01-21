Hitowe science fiction od Apple powraca z nowym sezonem. Pierwszy zwiastun zdradza datę premiery

Apple TV oficjalnie zaprezentowało nowe szczegóły piątego sezonu serialu For All Mankind, publikując pierwszy zwiastun oraz potwierdzając datę premiery. Jedna z najważniejszych produkcji science fiction w katalogu platformy powróci już 27 marca z pierwszym premierowym odcinkiem. Następne będą udostępniane w co tydzień w każdy piątek, aż do finału zaplanowanego na 29 maja. Całość zamknie się w dziesięciu epizodach. Zwiastun zobaczycie poniżej.

For All Mankind – pierwszy zwiastun piątego sezonu i data premiery

Piąty sezon kontynuuje alternatywną wizję historii podboju kosmosu, w której globalny wyścig kosmiczny nigdy się nie zakończył. Akcja rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach związanych z przejęciem asteroidy Goldilocks, które w poprzednich sezonach znacząco zmieniły układ sił w Układzie Słonecznym. Marsjańskie Happy Valley urosło do rangi pełnoprawnej kolonii, tętniącej życiem i zamieszkanej przez tysiące ludzi. Miejsce to przestało być jedynie symbolem technologicznego triumfu, a stało się realnym domem dla nowej społeczności oraz kluczową bazą dla kolejnych ambitnych misji kosmicznych.