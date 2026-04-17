Zaloguj się lub Zarejestruj

Hitowa seria science fiction wraca w nowej części. Zdradzono kolejne szczegóły

Radosław Krajewski
2026/04/17 09:50
0
0

Podczas CinemaCon nie zabrakło również zapowiedzi dotyczącej powrotu tej słynnej serii.

Uniwersum Cichego miejsca oficjalnie wraca na duży ekran. Podczas prezentacji studia Paramount Pictures na CinemaCon potwierdzono, że trzecia część głównej serii zadebiutuje w kinach 30 lipca 2027 roku. Za kamerą ponownie stanie John Krasinski, który odpowiada również za scenariusz i produkcję.

Ciche miejsce 3 – nowe szczegóły filmu

Twórca zdradził, że nowa odsłona ma być większa od poprzednich, co sugeruje wyraźne rozszerzenie skali wydarzeń i świata przedstawionego. Jednocześnie prace nad filmem są już na zaawansowanym etapie przygotowań. Ekipa znajduje się w fazie preprodukcji, a rozpoczęcie zdjęć przewidywane jest w najbliższych miesiącach.

Do swoich ról powrócą Emily Blunt, Noah Jupe oraz Millicent Simmonds jako członkowie rodziny Abbottów, a także Cillian Murphy w roli Emmetta. Obsada zostanie rozszerzona o nowe nazwiska, w tym Jack O'Connell, Jason Clarke oraz Katy O'Brian, choć szczegóły ich postaci pozostają tajemnicą.

GramTV przedstawia:

Fabuła filmu nie została jeszcze ujawniona, jednak można zakładać, że historia rozwinie wątki z drugiej części. Przypomnijmy, że zakończenie Cichego miejsca 2 pokazało, jak bohaterowie odkrywają skuteczny sposób walki z obcymi, wykorzystując wysokie częstotliwości dźwięku. To odkrycie może odegrać kluczową rolę w dalszej walce o przetrwanie.

Ciche miejsce 3 będzie już czwartym filmem w popularnej serii, która od lat przyciąga widzów do kin i osiąga bardzo dobre wyniki finansowe. Rozwój marki pokazuje, że studio wciąż widzi w niej ogromny potencjał, zarówno w kontekście kolejnych sequeli, jak i możliwych spin-offów.

Źródło:https://screenrant.com/a-quiet-place-3-bigger-tease-production-update-john-krasinski/

Tagi:

Popkultura
data premiery
film
science fiction
Paramount Pictures
sci-fi
Ciche miejsce
John Krasinski
A Quiet Place
Ciche miejsce 3
Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112