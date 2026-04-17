Hitowa seria science fiction wraca w nowej części. Zdradzono kolejne szczegóły

Podczas CinemaCon nie zabrakło również zapowiedzi dotyczącej powrotu tej słynnej serii.

Uniwersum Cichego miejsca oficjalnie wraca na duży ekran. Podczas prezentacji studia Paramount Pictures na CinemaCon potwierdzono, że trzecia część głównej serii zadebiutuje w kinach 30 lipca 2027 roku. Za kamerą ponownie stanie John Krasinski, który odpowiada również za scenariusz i produkcję.

Ciche miejsce 3 – nowe szczegóły filmu

Twórca zdradził, że nowa odsłona ma być większa od poprzednich, co sugeruje wyraźne rozszerzenie skali wydarzeń i świata przedstawionego. Jednocześnie prace nad filmem są już na zaawansowanym etapie przygotowań. Ekipa znajduje się w fazie preprodukcji, a rozpoczęcie zdjęć przewidywane jest w najbliższych miesiącach.