Hitman: World of Assassination będzie naprawiony. Poprawki na Nintendo Switch 2 w drodze

Doświadczenie zdobyte podczas tworzenia i optymalizacji Hitman: World of Assassination dla Nintendo Switch 2 ma też wartość dla IO Interactive w kontekście ich kolejnego dużego projektu – gry 007: First Light. Lacaille podkreślił, że wszystkie wnioski płynące z pracy nad Hitmanem zostaną wykorzystane przy rozwijaniu nowego tytułu o Agencie 007.

To oczywiście cenna lekcja, którą wykorzystamy także przy First Light – wszystkie te doświadczenia przeniesiemy do naszej kolejnej gry. [...] Jeśli chodzi o Switcha 2 – Nintendo zawsze było dla nas świetnym partnerem.