Hitman Freelancer na nowym materiale

Marka Hitman przechodzi w ostatnim czasie pewne zmiany. Niedawno ogłoszono, że Hitman 3 zmieni się w Hitman World of Assassination. Ta transformacja nastąpi już 26 stycznia. Wtedy do gry zawita też zupełnie nowy tryb rozgrywki zatytułowany Freelancer. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem.

Hitman Freelancer – trailer

Na wstępie warto zaznaczyć, że omawiany tryb zadebiutuje na wszystkich platformach, a aktualizacja będzie zupełnie darmowa. O nowościach, które trafią do gry wraz z Freelancer mogliśmy usłyszeć już wcześniej. Pod koniec października twórcy podzielili się obszernym wideo prezentującym założenia rozgrywki. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj.



Tym razem Agent 47 podejmie się misji, które będą miały na celu eliminację potężnych grup przestępczych. Żeby to osiągnąć, będziemy musieli przeniknąć w ich szeregi, a następnie piąć się w górę po szczeblach mafijnej kariery. Wszystko po to, by dostać się na sam szczyt i zagwarantować sobie spotkanie z szefem.



Na koniec przypomnijmy, że Hitman 3 zadebiutował na rynku w styczniu 2021 roku. Gra jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X oraz Nintendo Switch. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat samej produkcji, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas tekstem: Recenzja Hitman 3 – Agencie 47, zasłużyłeś na urlop.