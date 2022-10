Hitman 3 Freelancer zaprezentowany. Wideo wyjaśnia założenia rozgrywki

Nowy tryb już do Was jedzie.

W grze będziemy wykonywać różne zlecenia polegające na eliminacji dowódców grup przestępczych. Tryb ma zawierać elementy strategicznego planowania. Będziemy też mieć kryjówkę, w której zgromadzimy broń kupioną od handlarzy. Z racji tego, iż jest to rozgrywka rogue-like, trzeba będzie uważać, żeby nie popełnić błędu. W tym przypadku utracimy wszystkie postępy.

Hitman 3 – data premiery trybu Freelancer

Wcześniej dowiedzieliśmy się też, jaka jest ostateczna data premiery trybu. Ukaże się on 26 stycznia 2023. I, co istotne, będzie on dostępny za darmo dla wszystkich posiadaczy “trójki”. Natomiast teraz – od 3 do 7 listopada – ruszą zamknięte testy. Wezmą w nich udział jedynie wybrani gracze. Jeśli chcecie zgłosić chęć udziału w testach, możecie to zrobić na stronie producenta.