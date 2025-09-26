Hitman będzie współpracować z legendą sztuk walki. Szykujcie się na przebojowy crossover

Bruce Lee wkracza do świata Hitman: World of Assassination.

IO Interactive nie zwalnia tempa i wciąż rozwija Hitman: World of Assassination. Po Conorze McGregorze i Jean-Claude’zie Van Damme’ie do gry dołącza kolejna legenda sztuk walki – Bruce Lee. Hitman: World of Assassination – Bruce Lee nową postacią Nowa zawartość Bruce Lee Elusive Target zadebiutowała podczas Xbox Showcase na Tokyo Game Show 2025. Tym razem Agent 47 nie poluje na gościa specjalnego, ale współpracuje z nim, by zniszczyć organizację Concord Union. Lee wciela się w rolę „Infiltratora”, a gracze mogą sprawdzić ten darmowy kontrakt w dniach od 25 września do 20 listopada 2025 roku.

Dodawanie gwiazd popkultury do istniejących gier staje się coraz popularniejszą praktyką w branży. Najlepszym przykładem jest Fortnite, które od lat słynie z crossoverów, regularnie łącząc światy filmów, komiksów, seriali i muzyki. IO Interactive najwyraźniej idzie podobnym tropem, starając się utrzymać uwagę graczy na marce Hitmana, mimo że studio intensywnie pracuje nad projektem 007: First Light.

Jeśli zaś chodzi o Bruce’a Lee, jedno jest pewne – to kolejny dowód na to, że jego legenda nie przemija. Agent 47 i ikona sztuk walki ramię w ramię to crossover, którego mało kto się spodziewał, a który może być ciekawym doświadczeniem. Czy Bruce Lee to dopiero początek większej serii gościnnych występów? Kogo jeszcze chcielibyście zobaczyć u boku Agenta 47?

