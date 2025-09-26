Zaloguj się lub Zarejestruj

Hitman będzie współpracować z legendą sztuk walki. Szykujcie się na przebojowy crossover

Jakub Piwoński
2025/09/26 09:30
Bruce Lee wkracza do świata Hitman: World of Assassination.

IO Interactive nie zwalnia tempa i wciąż rozwija Hitman: World of Assassination. Po Conorze McGregorze i Jean-Claude’zie Van Damme’ie do gry dołącza kolejna legenda sztuk walki – Bruce Lee.

Hitman: World of Assassination
Hitman: World of Assassination

Hitman: World of Assassination – Bruce Lee nową postacią

Nowa zawartość Bruce Lee Elusive Target zadebiutowała podczas Xbox Showcase na Tokyo Game Show 2025. Tym razem Agent 47 nie poluje na gościa specjalnego, ale współpracuje z nim, by zniszczyć organizację Concord Union. Lee wciela się w rolę „Infiltratora”, a gracze mogą sprawdzić ten darmowy kontrakt w dniach od 25 września do 20 listopada 2025 roku.

Dodawanie gwiazd popkultury do istniejących gier staje się coraz popularniejszą praktyką w branży. Najlepszym przykładem jest Fortnite, które od lat słynie z crossoverów, regularnie łącząc światy filmów, komiksów, seriali i muzyki. IO Interactive najwyraźniej idzie podobnym tropem, starając się utrzymać uwagę graczy na marce Hitmana, mimo że studio intensywnie pracuje nad projektem 007: First Light.

GramTV przedstawia:

Jeśli zaś chodzi o Bruce’a Lee, jedno jest pewne – to kolejny dowód na to, że jego legenda nie przemija. Agent 47 i ikona sztuk walki ramię w ramię to crossover, którego mało kto się spodziewał, a który może być ciekawym doświadczeniem. Czy Bruce Lee to dopiero początek większej serii gościnnych występów? Kogo jeszcze chcielibyście zobaczyć u boku Agenta 47?

Źródło:https://insider-gaming.com/bruce-lee-is-hitman-world-of-assassinations-newest-character/

Tagi:

News
Hitman
Bruce Lee
Hitman: World of Assassination
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
