W betę Battlefield 6 nie pograsz, jeśli…? Użytkownik Reddita dzieli się bardzo ciekawym problemem

Mikołaj Berlik
2025/08/14 15:30
Tytuł EA zaleca odinstalowanie jednej z aplikacji.

Beta Battlefielda 6 ruszyła pełną parą, ale nie wszyscy mogą bezproblemowo wejść na serwery. Okazuje się, że strzelanka od Electronic Arts nie działa z Valorantem, a problemem jest kolizja systemów antycheatowych obu gier.

Battlefield 6 – konflikt Javelina z Vanguardem

Na subreddicie r/Battlefield użytkownik AnAveragePlayer opublikował zrzut ekranu błędu, który pojawił się podczas uruchamiania bety. Komunikat zalecał odinstalowanie Valoranta, wskazując go jako źródło problemu. W tym przypadku gracz miał w tle włączonego Valoranta, co prawdopodobnie uruchomiło konflikt pomiędzy Vanguardem (antycheatem Riot Games) a Javelinem, wykorzystywanym w Battlefieldzie 6.

Oba systemy działają na poziomie kernela, co oznacza, że mają głęboki dostęp do systemu operacyjnego. Tego typu programy potrafią wykrywać się nawzajem jako potencjalne zagrożenia, blokując uruchamianie drugiej aplikacji. Rozwiązanie jest proste – nie włączać obu gier jednocześnie.

W społeczności pojawiły się żartobliwe komentarze, że rada o odinstalowaniu Valoranta jest „najlepszą możliwą opcją”. Sam autor wpisu przyznał, że w grę nie przepada, ale trzyma ją dla wspólnej zabawy z kuzynostwem. Jednocześnie gracze zwracają uwagę na ironię sytuacji – Javelinowi problem sprawia inny antycheat, a tymczasem do gry już na początku testów dostali się oszuści, co wywołało falę narzekań w sieci.

Źródło:https://www.reddit.com/r/Battlefield/comments/1mlwcbl/battlefield_6_just_told_me_to_uninstall_valorant/

