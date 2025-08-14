W betę Battlefield 6 nie pograsz, jeśli…? Użytkownik Reddita dzieli się bardzo ciekawym problemem

Beta Battlefielda 6 ruszyła pełną parą, ale nie wszyscy mogą bezproblemowo wejść na serwery. Okazuje się, że strzelanka od Electronic Arts nie działa z Valorantem, a problemem jest kolizja systemów antycheatowych obu gier.

Battlefield 6 – konflikt Javelina z Vanguardem

Na subreddicie r/Battlefield użytkownik AnAveragePlayer opublikował zrzut ekranu błędu, który pojawił się podczas uruchamiania bety. Komunikat zalecał odinstalowanie Valoranta, wskazując go jako źródło problemu. W tym przypadku gracz miał w tle włączonego Valoranta, co prawdopodobnie uruchomiło konflikt pomiędzy Vanguardem (antycheatem Riot Games) a Javelinem, wykorzystywanym w Battlefieldzie 6.