Hit sprzed 5 lat znów w subskrypcji Microsoftu. Hades dostępny w Game Pass

Abonenci Xbox i PC Game Pass mogą od dziś ponownie zagrać w Hadesa, jednego z najlepiej ocenianych roguelike’ów ostatnich lat.
Do Xbox i PC Game Pass trafiła kolejna produkcja zaplanowana na drugą połowę września.Wśród wielu tytułów prym wiedzie Hades, który po dłuższej przerwie ponownie trafia do subskrypcji Microsoftu.
Hades w Game Passie
Hades to roguelike’owy dungeon crawler osadzony w mitologii greckiej. Gracze wcielają się w Zagreusa, syna Hadesa, który stara się opuścić podziemne królestwo i dotrzeć na Olimp. Podczas podróży eksplorujemy kolejne lokacje, eliminujemy wrogów i rozwijamy protagonistę, korzystając z bogatego arsenału i umiejętności.
Gra w wersji 1.0 zadebiutowała 17 września 2020 roku i zdobyła uznanie zarówno graczy, jak i recenzentów. Na Steamie może pochwalić się „przytłaczająco pozytywnymi” opiniami i oceną 98/100. Produkcja była sukcesem na wszystkich głównych platformach i wkrótce doczekała się również kontynuacji. Z okazji piątych urodzin Hades był także przeceniony na platformie Valve.
Hades to gra typu roguelike, w której gracz wciela się w rolę boga i przemierza lochy, łącząc w sobie najlepsze cechy uznanych tytułów studia Supergiant, w tym szybką akcję Bastion, bogatą atmosferę i głębię Transistor oraz fabułę opartą na postaciach z Pyre.
WALCZ Z PIEKŁA
Jako nieśmiertelny książę podziemi będziesz władać mocami i mityczną bronią Olimpu, aby uwolnić się ze szponów samego boga śmierci, jednocześnie stając się silniejszym i odkrywając kolejne fragmenty historii podczas każdej wyjątkowej próby ucieczki.
UWOLNIJ FURIA OLYMPU
Olimpijczycy cię wspierają! Poznaj Zeusa, Atenę, Posejdona i wielu innych oraz wybieraj spośród dziesiątek potężnych błogosławieństw, które wzmacniają twoje umiejętności. W trakcie gry odkryjesz tysiące możliwych kombinacji postaci.
