Hit sprzed 5 lat znów w subskrypcji Microsoftu. Hades dostępny w Game Pass

Abonenci Xbox i PC Game Pass mogą od dziś ponownie zagrać w Hadesa, jednego z najlepiej ocenianych roguelike’ów ostatnich lat.

Do Xbox i PC Game Pass trafiła kolejna produkcja zaplanowana na drugą połowę września. Wśród wielu tytułów prym wiedzie Hades, który po dłuższej przerwie ponownie trafia do subskrypcji Microsoftu.

Hades w Game Passie

Hades to roguelike’owy dungeon crawler osadzony w mitologii greckiej. Gracze wcielają się w Zagreusa, syna Hadesa, który stara się opuścić podziemne królestwo i dotrzeć na Olimp. Podczas podróży eksplorujemy kolejne lokacje, eliminujemy wrogów i rozwijamy protagonistę, korzystając z bogatego arsenału i umiejętności.