Hit Apple’a powraca z nowym sezonem. Pierwszy zwiastun i data premiery oczekiwanego serialu

Apple TV ogłosiło datę premiery drugiego sezonu popularnego thrillera z Idrisem Elbą. Kontynuacja serialu W powietrzu zatytułowana została Porwanie i trafi na platformę 14 stycznia 2026 roku. W dniu premiery widzowie zobaczą dwa pierwsze odcinki, a kolejne będą pojawiać się co tydzień aż do 25 lutego.

Porwanie – Apple zapowiada drugi sezon popularnego serialu z Idrisem Elbą

Fabuła nowego sezonu przenosi akcję z przestworzy pod ziemię. Pasażerowie berlińskiego metra zostają uwięzieni w dramatycznych okolicznościach. Na miejscu pojawia się Sam Nelson, w którego ponownie wciela się Idris Elba. Bohater zostaje wciągnięty w kolejną sytuację kryzysową, a od jego decyzji zależy życie setek ludzi.