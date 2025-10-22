Zaloguj się lub Zarejestruj

Hit Apple’a powraca z nowym sezonem. Pierwszy zwiastun i data premiery oczekiwanego serialu

Radosław Krajewski
2025/10/22 12:15
To jedna z najpopularniejszych produkcji platformy.

Apple TV ogłosiło datę premiery drugiego sezonu popularnego thrillera z Idrisem Elbą. Kontynuacja serialu W powietrzu zatytułowana została Porwanie i trafi na platformę 14 stycznia 2026 roku. W dniu premiery widzowie zobaczą dwa pierwsze odcinki, a kolejne będą pojawiać się co tydzień aż do 25 lutego.

W powietrzu
W powietrzu

Porwanie – Apple zapowiada drugi sezon popularnego serialu z Idrisem Elbą

Fabuła nowego sezonu przenosi akcję z przestworzy pod ziemię. Pasażerowie berlińskiego metra zostają uwięzieni w dramatycznych okolicznościach. Na miejscu pojawia się Sam Nelson, w którego ponownie wciela się Idris Elba. Bohater zostaje wciągnięty w kolejną sytuację kryzysową, a od jego decyzji zależy życie setek ludzi.

Produkcja powstaje we współpracy 60Forty Films i Idiotlamp Productions. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się Jamie Laurenson, Hakan Kousetta i Tom Nash, a także George Kay i Jim Field Smith, którzy odpowiadają również za scenariusz. Smith pełni funkcję głównego reżysera.

W obsadzie ponownie zobaczymy znanych z pierwszego sezonu Christine Adams, Maxa Beesleya i Archie Panjabi. Do zespołu dołączają Christian Näthe, Clare Hope Ashitey, Lisa Vicari, Toby Jones, Karima McAdams oraz Christiane Paul. Idris Elba, laureat nagrody SAG i nominowany do Emmy, pozostaje nie tylko odtwórcą głównej roli, ale także producentem wykonawczym.

Pierwszy sezon serialu zdobył uznanie krytyków i publiczności, błyskawicznie trafiając do rankingu najchętniej oglądanych tytułów Apple TV. Produkcja została doceniona za intensywną akcję i liczne zwroty akcji, przez które ciężko było oderwać się od ekranu.

Tagi:

Popkultura
data premiery
zwiastun
serial
Apple
streaming
Apple TV
Idris Elba
W powietrzu
Jim Field Smith
Porwanie
