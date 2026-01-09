Historia, która nie traci mocy. Detroit: Become Human ze świetnym wynikiem sprzedaży

Gra Detroit: Become Human oficjalnie znalazła już ponad piętnaście milionów nabywców, biorąc pod uwagę sprzedaż na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4. Deweloperzy wskazują, że ich wizja tworzenia dzieł nasyconych emocjami wciąż spotyka się z ogromnym uznaniem.

Detroit: Become Human przekroczyło barierę piętnastu milionów sprzedanych kopii

Akcja tytułu przenosi nas do czasów, gdy zaawansowana technika umożliwiła stworzenie robotów niemal nieodróżnialnych od ludzi. Maszyny te, początkowo zaprojektowane do służby, z czasem zyskują świadomość i zaczynają walczyć o swoje miejsce w świecie. Od premiery w maju 2018 roku ta wielowątkowa historia nieustannie fascynuje odbiorców oraz krytyków dzięki konieczności mierzenia się z konsekwencjami własnych czynów.