Him to jeden z najoryginalniejszych horrorów roku. Zwiastun nowego filmu wyprodukowanego przez Jordana Peele’a

Horror sportowy to raczej rzadkie połączenie gatunkowe, ale najnowszy projekt wyreżyserowany przez Justina Tippinga i wyprodukowany przez Jordana Peele’a będzie chciał przetrzeć nowe szlaki. Him właśnie doczekało się pierwszego zwiastuna i jak przystało na kino inspirowane Uciekaj! i To my, będzie tu sporo społecznych i politycznych komentarzy, ale również przedziwnych, a przy tym oryginalnych form straszenia widza. Poniższy materiał sugeruje, że może być to jeden z najlepszych horrorów tego roku.

Him – pierwszy zwiastun filmu wyprodukowanego przez Jordana Peele’a

W roli głównej występuje były skrzydłowy ligi uniwersyteckiej Tyriq Withers, który wciela się w Camerona Cade’a – wschodzącą gwiazdę futbolu amerykańskiego, całkowicie oddaną swojej pasji i tożsamości jako sportowca. Tuż przed corocznym Combine (imprezą scoutingową dla zawodowych drużyn), Cam zostaje brutalnie zaatakowany przez niezrównoważonego fana i doznaje poważnego urazu mózgu, który może zakończyć jego karierę. Gdy wszystko wydaje się stracone, Cameron otrzymuje niespodziewaną pomoc od swojego idola – legendarnego, ośmiokrotnego mistrza, Isaiaha White’a, który zaprasza go do swojego odosobnionego ośrodka treningowego. Isaiah dzieli posiadłość ze swoją żoną, influencerką Elsie White. Jednak w miarę jak trening przyspiesza, charyzma Isaiaha zaczyna przybierać niepokojącą, mroczną formę, a Cam wpada w coraz głębszy wir psychologicznego chaosu, który może kosztować go znacznie więcej niż karierę.