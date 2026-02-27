ASUS ROG GR70 - Mini PC, który nie udaje małego

W niewielkiej obudowie ASUS upchał całkiem mocną konfiguracje, która będzie lśnić w tytułach e-sportowych przez 3D V-Cache.

Miniaturowe komputery przez lata były traktowane raczej jak ciekawostka, osobliwy sprzęt „do biura lub pod TV”.

ASUS ROG GR70 skutecznie rozprawia się z tym stereotypem. To jeden z tych komputerów, które już po specyfikacji jasno pokazują, że nie powstały po to, żeby szusować jedynie po Excelu.

Wręcz przeciwnie. To pełnoprawna maszyna do gier i pracy.

Procesor z 3D V-Cache

Sercem GR70 jest Ryzen 9 9955HX3D, czyli topowy procesor AMD z 16 rdzeniami, 32 wątkami i 128 MB L3 Cache. To jednostka oparta o Zen 5, wzmocniona technologią 3D V‑Cache.

W praktyce oznacza to bardzo wysoką wydajność w grach, szczególnie tam, gdzie liczą się wysokie i stabilne klatki na sekundę.

To nie jest już tylko „mobilny CPU z laptopa w obudowie”, tylko procesor, który bez kompleksów radzi sobie zarówno z wyzwaniami e-sportowymi jak i najnowszymi tytułami AAA.

Za wyświetlanie odpowiada GeForce RTX 5070 w wersji laptopowej, ale z wysokim limitem mocy i Dynamic Boost.

Dzięki temu karta nie jest sztucznie przycinana, a GR70 potrafi zaoferować płynną rozgrywkę ma wysokich ustawieniach, preferencyjnie z odpalonym DLSS.

To konfiguracja, która spokojnie wystarczy do grania w 1440p, a w wielu przypadkach również w 4K, zwłaszcza przy wsparciu technologii skalowania.

Chłodzenie ROG QuietFlow

Duże wrażenie robi to, jak ASUS rozwiązał kwestię chłodzenia. W obudowie o objętości około trzech litrów pracuje autorski system ROG QuietFlow z trzema wentylatorami.

W teorii brzmi to jak przepis na hałas, i czasem potrafi być głośniej, gdy procesor zostanie dociśnięty, ale producent stawia raczej na równowagę między temperaturami a kulturą pracy.