High on Life cieszy się dużą popularnością na konsolach Xbox oraz na Steam

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w zeszłym tygodniu na rynku zadebiutowało High on Life – humorystyczny FPS od studia Squanch Games, którego współzałożycielem jest Justin Roiland, czyli jeden z twórców serialu Rick & Morty. Produkcja podzieliła recenzentów, o czym świadczą m.in. opinie dostępne na portalu OpenCritic. Okazuje się jednak, że tytuł cieszy się sporą popularnością zarówno na konsolach Xbox, jak i platformie Steam.

High on Life podbija konsole Xbox i platformę Steam

Jak zauważył branżowy dziennikarz Benji-Sales, High on Life jest obecnie czwartym najchętniej ogrywanym tytułem wśród użytkowników konsol Xbox. Dzieło studia Squanch Games ustępuje jedynie takim popularnym produkcjom jak Call of Duty: Modern Warfare 2, Grand Theft Auto V oraz Fortnite. Deweloperzy mają więc powody do zadowolenia i wygląda na to, że decyzja o umieszczeniu gry w Xbox Game Pass była strzałem w dziesiątkę.



High on Life świetnie radzi sobie także na Steam. W zeszłym tygodniu na platformie Valve wyższe przychody wygenerował bowiem jedynie… Steam Deck. Na liście bestsellerów produkcja studia Squanch Games wyprzedziła natomiast m.in. takie tytuły jak Call of Duty: Modern Warfare 2, FIFA 23, God of War, Red Dead Redemption 2 czy też Dwarf Fortress.



Dodatkowo produkcja studia Squanch Games może pochwalić się na Steam bardzo dobrymi opiniami. W chwili pisania tej wiadomości High on Life posiada na platformie Valve prawie 3 tysiące recenzji, a aż 90% z nich to oceny pozytywne. Jak widać, mieszany odbiór gry przez branżowe media nie wpłynął negatywnie na zainteresowanie tytułem ze strony samych graczy.



Przypomnijmy, że High on Life dostępne jest na PC, Xbox One i Xbox Series X/S. Jak wspomnieliśmy wyżej, tytuł znajduje się również w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Squanch Games, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja High on Life – nowe wcielenie Ricka & Morty’ego.

