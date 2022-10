High on Life – shooter z gadającymi spluwami na 12-minutowej rozgrywce

High On Life zapowiedziano podczas Xbox & Bethesda Games Showcase. Strzelanka wzbudziła spore zainteresowanie graczy – w końcu nieczęsto mamy okazję zobaczyć coś tak ciekawego, jak żywa broń. Do tego dochodzi miła dla oka, kolorowa oprawa wideo. Teraz macie okazję napatrzeć się na ten tytuł przez dłuższą chwilę – serwis IGN.com opublikował bowiem 12-minutowy gameplay, na którym główna postać eksploruje lokację-biom o nazwie Zephyr Paradise . Filmik prezentujemy na samym dole.

W HoL wcielimy się w łowcę nagród, który będzie miał za zadanie walczyć z kosmicznym kartelem narkotykowym. Co ciekawe, narkotyki w grze są wytwarzane z ludzi. W unicestwieniu przeciwników mają nam pomóc różne spluwy – a te mają być w grze oryginalne, bowiem żyją, mówią i mają własne osobowości.

Data premiery High on Life

Zgodnie z ostatnimi wieściami, High on Life ma zadebiutować 13 grudnia. Shooter trafi na pecety i konsole Xbox One i Series X/S. Co ważne, od momentu premiery gra będzie dostępna w usłudze Xbox Game Pass. Wcześniej HoL miało ukazać się jeszcze w październiku, ale premierę przesunięto. Pozostaje mieć nadzieję, że to opóźnienie było ostatnie i strzelanka faktycznie trafi do sklepów w tym roku.