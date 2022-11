High On Life dostarczy przyzwoitą porcję rozrywki. Twórcy ujawnili czas gry

Zgodnie z zapowiedziami już w przyszłym miesiącu na rynku zadebiutuje High On Life, czyli humorystyczny FPS od studia Squanch Games, którego współzałożycielem jest Justin Roiland – jeden z twórców serialu Rick i Morty. Deweloperzy podzielili się już kilkoma obszernymi fragmentami rozgrywki ze swojej produkcji, a tymczasem przyszedł czas na kolejne szczegóły. Twórcy zdradzili bowiem, ile czasu gracze będą musieli poświęcić na ukończenie wspomnianego tytułu.

High On Life nie będzie grą na jeden wieczór. Produkcja Squanch Games zapewni nawet kilkadziesiąt godzin zabawy

Mike Fridley ze studia Squanch Games w rozmowie z serwisem Pure Xbox zdradził, że ukończenie głównego wątku fabularnego High On Life zajmie graczom od około 10 do 12 godzin. To jednak nie koniec, ponieważ użytkownicy, którzy będą chcieli odkryć wszystkie tajemnice skrywane przez wspomnianą produkcję, będą musieli przeznaczyć na wspomniany tytuł od 20 do 25 godzin.