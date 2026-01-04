Hideo Kojima pokochał zakończenie Stranger Things, choć nie jest fanem serialu

Hideo Kojima bez wątpienia kocha kino i niejednokrotnie pokazał nam to choćby poprzez własne produkcje gamingowe, takie jak Death Stranding. Trudno odmówić mu przy tym posiadania własnego, ciekawego stylu narracji i pasji do filmowej estetyki, bez względu na to czy same gry nam się podobają bądź nie. Jak się okazuje, Hideo spogląda nie tylko na wielki ekran, ale także na seriale. Szczególnie dobre wrażenie wywarło na nim zakończenie serialu Stranger Things. Przy okazji odsyłam was do recenzji całości, którą przygotował Jakub Piwoński.

Hideo Kojima uwielbia zakończenie Stranger Things

Niezwykle ważna i popularna produkcja Netflixa, zakończyła się zaledwie kilka dni temu. Odbiór finałowego odcinka w sieci okazał się dość podzielony. Jak przyznał Kojima, sam nie jest wielkim fanem serialu i przed napisaniem sporego wpisu, sięgnął po spoilery oraz recenzje. Mimo wszystko, Hideo był wyjątkowo entuzjastyczny w swoich reakcjach. Artysta napisał na platformie X: