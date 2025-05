Hideo Kojima oficjalnie potwierdza. Powstaje anime na podstawie Death Stranding

W wywiadzie dla Vogue Japan, legendarny twórca gier Hideo Kojima potwierdził, że trwają prace nad anime opartym na Death Stranding. To kolejny krok w rozwijaniu tej marki, bowiem wcześniej ogłoszono już film aktorski realizowany we współpracy z renomowaną wytwórnią A24 .

Choć Kojima już w 2024 roku w wywiadzie dla Variety wspominał o potencjalnym anime, ale teraz po raz pierwszy oficjalnie potwierdził, że prace rzeczywiście trwają. “ W celu wzmocnienia naszej marki tworzymy sequel gry – to jest część pierwsza. Kolejnym etapem jest ekspansja na inne media – filmy, anime, seriale. To tzw. druga faza rozwoju naszej marki” – mówił wtedy twórca.

Obecnie pracuję z A24 nad filmową adaptacją Death Stranding. Jeśli chodzi o przenoszenie gier na ekran, są produkcje wierne oryginałowi jak The Last of Us i takie, które są hołdem dla fanów, jak Super Mario Bros. Film. Jako miłośnik kina, chcę jednak zbadać ekspresyjne możliwości filmu jako medium. Chcę stworzyć wersję Death Stranding, którą można zrealizować tylko w kinie, taką, która mogłaby zdobyć nagrody na festiwalach w Cannes czy Wenecji. A tak przy okazji, pracujemy również nad adaptacją anime.

Warto przypomnieć, że filmową adaptację gry wyreżyseruje Michael Sarnoski, znany z pracy nad A Quiet Place: Day One. Film produkowany będzie przez A24, wytwórnię odpowiedzialną za takie hity jak Everything Everywhere All At Once, Uncut Gems, Lady Bird czy Moonlight. Kojima podkreślił, że zdecydował się na współpracę z A24, ponieważ nie chciał realizować typowego hollywoodzkiego blockbustera: