Heroes V: ARENA – polscy gracze ożywili multiplayer w Might and Magic V

Imponujący fanowski projekt wprowadza zupełnie nowy tryb multiplayer do Heroes of Might and Magic V: Dzikie Hordy.

Jakiś czas temu informowaliśmy Was o nowej wersji fanowskiego dodatku Might and Magic: Heroes 5.5 do dodatku Heroes of Might and Magic V: Dzikie Hordy (Tribes of the East). Dzisiaj natomiast mamy dla Was kolejny projekt o nazwie Heroes V: ARENA, tym razem tworzony przez rodzimych deweloperów, którego głównym celem jest gruntowne odświeżenie trybu wieloosobowego. Modyfikacja wprowadza do gry zupełnie nowy tryb dla dwóch graczy, w których możemy rozgrywać dynamiczne potyczki multiplayer.

Heroes V: ARENA – nowy tryb multiplayer

Rozgrywka przebiega prosto i przyjemnie. Na początku silnik losuje nam frakcję oraz bohatera, aby następnie przydzielić na start cztery różne talenty oraz 16 poziomów. Wówczas musimy zaplanować, jaką taktykę realizujemy w tej konkretnej bitwie na podstawie ścieżek artefaktów w podziemiach oraz zaklęć w zamku (warto tutaj zaznaczyć, że znamy bohatera oraz zamek przeciwnika, ale za to nie znamy jego gildii i artefaktów). Po zrobieniu naszego herosa zbieramy artefakty z wybranej ścieżki i statystyki. Możemy także udać się do kupca artefaktów po dodatkowe talenty lub kupić potrzebne nam do pojedynku czary. Następnie dobieramy ulepszenia jednostek. Warto też pamiętać o sprzedaniu niepotrzebnych artefaktów; wówczas otrzymamy dodatkowe punkty doświadczenia, które pozwolą dobić nam dodatkowe poziomy. Na koniec wybieramy pole bitwy i rozpoczynamy zabawę.

Co oferuje Heroes V: ARENA?

ponad 40 nowych pól bitew;

zmiany w sile, statystykach i umiejętnościach jednostek w celu balansu rozgrywki;

intuicyjna mapa;

nowe umiejętności bohaterów;

nowy artefakt pierścień Areny;

mapa przystosowana pod wydarzenia turniejowe;

rework części umiejętności oraz skillwheela;

Modyfikacja jest już rozwijana od jakiegoś czasu – teraz doczekała się wersji 2.1, którą twórcy uznają za stabilną. Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące samej mapy od strony technicznej (w słowach samych moderów) oraz poradnik jednego z twórców pozwalający wciągnąć się w Heroes V: ARENA.