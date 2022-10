Might and Magic: Heroes 5.5 z nową wersją. Ogromny fanowski dodatek

Choć wszystko wskazuje na to, że Ubisoft – przynajmniej na ten moment – porzucił serię Heroes of Might and Magic, tak jej wierni miłośnicy w żadnym wypadku nie próżnują. Jak zapewne niektórzy wiedzą, jedną z bardzo ambitnych modyfikacji do dodatku Heroes of Might and Magic V: Dzikie Hordy (Tribes of the East) jest Might and Magic 5.5. Kilka dni temu zespół modderów zajmujący się tym fanowskim projektem poinformował o udostępnieniu nowej wersji z oznaczeniem RC16b, na którą społeczność czekała długo.

Might and Magic 5.5 – nowa wersja modyfikacji