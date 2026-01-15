Co się dzieje z serialem Warhammer 40,000 od Henry’ego Cavilla? Rozczarowujące wieści o zapowiedzianym wiele lat temu projekcie

Warhammer 40,000 – serial nadal powstaje, ale wciąż nic o nim nie wiadomo
Podczas spotkania z inwestorami prezes Games Workshop Kevin Rountree potwierdził, że aktorski Warhammer 40,000 nadal znajduje się w fazie rozwoju we współpracy z Amazon MGM Studios, Henrym Cavillem oraz studiem Vertigo. Jednocześnie jasno zaznaczył, że to Amazon decyduje o harmonogramie i momencie, w którym widzowie zobaczą pierwsze efekty.
Nadal pracujemy nad kilkoma ekscytującymi projektami, które przeniosą Warhammera na ekrany w zupełnie nowy sposób. Nasze aktorskie przedsięwzięcie wciąż jest w fazie rozwoju razem z partnerami. Tego typu projekty z natury trwają wiele lat i choć chcielibyśmy móc wskazać datę premiery tak jak w przypadku naszej podstawowej działalności, rzeczywistość jest taka, że przy umowach licencyjnych nie mamy kontroli nad momentem dostarczenia gotowego produktu.
Dla fanów to rozczarowująca informacja. Z jednej strony projekt nie został anulowany ani po cichu odłożony na półkę. Z drugiej nadal brakuje jakichkolwiek konkretów. Nie ma obsady, zarysu fabuły ani nawet przybliżonego terminu, który pozwalałby oszacować, kiedy Warhammer 40,000 trafi na ekrany.
Rozczarowanie jest tym większe, że powierzenie tego projektu Cavillowi zostało przyjęte bardzo entuzjastycznie. Aktor nie tylko ma zagrać w adaptacji, ale pełni także rolę producenta wykonawczego i od lat otwarcie mówi o swojej fascynacji mrocznym uniwersum science fiction.
Fani muszą więc uzbroić się w cierpliwość. Wiele wskazuje na to, że przyjdzie im jeszcze długo poczekać na debiut pierwszego aktorskiego serialu osadzonego w uniwersum Warhammera 40.000.
