Co się dzieje z serialem Warhammer 40,000 od Henry’ego Cavilla? Rozczarowujące wieści o zapowiedzianym wiele lat temu projekcie

Po ponad roku od oficjalnego ogłoszenia aktorskiej adaptacji Warhammer 40,000 z udziałem Henry’ego Cavilla, o której mówiło się już trzy lata temu, fani wciąż czekają na jakiekolwiek informacje o postępie prac. Najnowsze doniesienia, które pojawiły się przy okazji raportu finansowego Games Workshop, nie przynoszą jednak żadnych zmian. Projekt formalnie istnieje, ale jego tempo prac oraz moment ujawnienia kolejnych szczegółów pozostają poza kontrolą twórców uniwersum.

Warhammer 40,000 – serial nadal powstaje, ale wciąż nic o nim nie wiadomo

Podczas spotkania z inwestorami prezes Games Workshop Kevin Rountree potwierdził, że aktorski Warhammer 40,000 nadal znajduje się w fazie rozwoju we współpracy z Amazon MGM Studios, Henrym Cavillem oraz studiem Vertigo. Jednocześnie jasno zaznaczył, że to Amazon decyduje o harmonogramie i momencie, w którym widzowie zobaczą pierwsze efekty.