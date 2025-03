No Man’s Sky z kolejną nowością - stań się kosmicznym paleontologiem, swoją bazę zamień w muzeum

Czy to wystarczy, by przyciągnąć do gry nowych graczy i zachęcić weteranów do powrotu? Jeśli jesteście fanami odkrywania tajemnic kosmosu i budowania własnego świata, to nowa aktualizacja No Man’s Sky zdecydowanie powinna was zainteresować. Szczególnie, jeśli macie też w sobie wrażliwość do historii i zawsze marzyliście o tym, by stać się kiedyś poszukującym śladów pradawnych stworzeń paleontologiem. To ciekawe, ale pomysł na urozmaicenie rozgrywki poszukiwaniem kości prehistorycznych zwierząt wcześniej umiejętnie wzbogacił inną grę, rozgrywającą się znacznie bliżej ziemi – mowa oczywiście o Red Dead Redemtion 2.

Zmiany w grze na przestrzeni lat są ogromne – od nowych mechanik rozgrywki, przez poprawioną grafikę, aż po wprowadzenie trybu wieloosobowego i rozszerzonej eksploracji kosmosu. Dzięki temu No Man’s Sky stało się jedną z najbardziej imponujących gier pod względem wsparcia po premierze. Aktualizacja z wykopaliskami to kolejny dowód na to, że Hello Games nie zamierza przestać rozwijać swojego tytułu. Czekamy na kolejne nowości.